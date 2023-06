‘Menina do Bambu’ pede desculpas a Silvio Santos por piada

Daiza Lazarte Barros ficou conhecida como 'Menina do Bambu' depois de ter feito piada com Silvio Santos em 1985

Quase 40 anos depois, a “Menina do Bambu”, que ficou conhecida dessa forma após fazer uma piada com Silvio Santos, pediu desculpas ao apresentador do SBT. Hoje jornalista e com 47 anos, Daiza Lazarte Barros participou das gravações do especial de 60 anos do Programa Silvio Santos e aproveitou a oportunidade para se desculpar com ele.

Ela, entretanto, não conseguiu falar pessoalmente com o comunicador, pois quem assumiu o posto para o programa especial de 60 anos foi a filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel. Segundo disse ao portal Notícias da TV, ele queria evitar qualquer tipo de “autopromoção” com o especial.

A piada aconteceu em uma edição do extinto programa “Domingo No Parque”. Ao ser incentivada por Silvio Santos a contar uma piada, Daiza não hesitou. “Qual a diferença entre o poste, a mulher e o bambu?”, perguntou. Em seguida, disse: “O poste dá à luz em cima e a mulher dá à luz embaixo”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Silvio Santos caiu na “armadilha” e questionou: “E o bambu?”. Daiza respondeu: “Enfia no seu c*!”. A piada tirou risadas da plateia que acompanhava o programa e deixou o apresentador em choque. “Boca-suja, sem vergonha”, respondeu. A situação virou meme na internet mesmo após tantos anos, mas Daiza também relatou ter tido problemas na infância pela alcunha de “a menina do bambu”.

Durante as gravações do especial de 60 anos, ela revelou ter se tornado evangélica e que não queria fama com o episódio. “Nunca foi da minha vontade me manifestar, há anos essa piada soa de forma engraçada. Mas vai contra os princípios que eu tenho”, explicou. Na época, ela tinha apenas oito anos e levou bronca da mãe e da professora que levou a turma para o programa.

Sobre o assunto Marido de Mirella Santos compra carro de luxo avaliado em R$500 mil

Anitta anuncia parceria com Sam Smith em álbum voltado para o funk

SBT: Família de Silvio Santos irá disputar herança, prevê vidente

Daiza foi encontrada após a produção do programa fazer uma campanha na internet para achá-la. “Estamos em busca da ‘moça do bambu’, que conseguiu deixar Silvio Santos sem palavras em 1985. Caso você a conheça, escreva nos comentários dessa publicação”, pediu a equipe.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.