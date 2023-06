Ex-Bozo reencontra criança que chorou ao tirar foto em seu colo

Luis Ricardo, apresentador televisivo que viveu o palhaço Bozo na década de 1980, compartilhou em seu perfil no Instagram um reencontro especial - e inusitado. Em uma farmácia, ele se deparou com Vinícius Hirose, a criança - agora já adulto - que chorou em seu colo em uma foto tirada na época em que dava vida ao personagem.

O apresentador, hoje com 60 anos de idade, interpretou o palhaço entre 1982 e 1989 e, no post, fez uma comparação entre a foto clássica e como os dois estão atualmente. “Sério? Muita coincidência. Foi muito especial esse encontro… Antes ele chorou, hoje foi (sic) só sorrisos. Mais uma história para contar”, disse Luis Ricardo na legenda da publicação.

A foto foi postada em seu perfil no último domingo, 4, e reuniu vários comentários exaltando a situação e relembrando o período do apresentador como Bozo. “Eu queria poder ter uma foto com você, infelizmente não tenho. Um dia, quem sabe. Mas me alegro em dizer que você fez parte da minha infância junto com a vovó Mafalda e o papai Papudo. Acredito que fez toda a diferença ter a inocência e alegria do teu programa na minha infância. Obrigada!”, escreveu uma admiradora.

