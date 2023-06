Netflix, HBO Max e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "The Idol" e "Ricos de Amor 2", confira as opções!

Netflix



No Norte do Brasil, Paula lida com seu trabalho como médica voluntária e Teto ainda vive em conflito com sua educação de menino mimado, mas além de tentar superá-la, o jovem precisa enfrentar os interesses de um poderoso fazendeiro.

HBO Max



Jocelyn, uma jovem determinada, quer ser a maior e mais sexy estrela pop do mundo. Sua paixão é alimentada por Tedros, um empresário de clubes noturnos com um passado obscuro.

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Uma Linda Vida



Ricos de Amor 2



Valéria - Temporada 3



Vórtex - Temporada 1



Manifest - Temporada 4



The Price of Glory - Temporada 1



Barracuda Queens - Temporada 1



Alvinnn!!! E os Esquilos - Temporada 2



Três Dias que Mudaram Tudo - Temporada 1



Ninjago Ascensão dos Dragões - Temporada 1



My Little Pony: Deixe Sua Marca - Capítulo 4



Homens Comuns: Assassinos do Holocausto



HBO Max

Dakota



The Idol



A Mulher Rei



Burden of Proof



Naked. Loud. Proud



Magic Mike: A Última Dança



100 Anos de Warners Bros



Gêmeas Trans – Uma Nova Vida



Prime Video

Resgate em Medelín



Deadloch: Temporada 1



Com Amor: Temporada 2



Um Ano Inesquecível - Verão



A Morte do Demônio: A Ascensão



Esquema de Risco: Operação Fortune



Star+

Everest



The Kardashians



Spirit: O Indomável



Tengoku-Daimaky: Ilusão Celestial



Em Busca do Sabor: Comidas que Alimentam a Alma – Temporada 1



