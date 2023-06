Escola Base: série aborda acusação falsa de abuso infantil no Brasil

Há quase 30 anos, donos de uma escola infantil em São Paulo foram acusados de abuso sexual contra crianças de quatro anos. As denúncias foram feitas pelas mães das supostas vítimas. A situação foi levada à imprensa, que repercutiu o caso. A história tomou proporções gigantescas e as pessoas acusadas foram “massacradas” pela opinião pública antes de haver um julgamento oficial.

Erros nas investigações policiais e o sensacionalismo midiático levaram ao “linchamento” público de sete pessoas. No fim, elas eram inocentes, mas os danos já haviam sido estrondosos e quase irreversíveis, com repercussões até os dias atuais. Nesta sexta-feira, 2, às 22h30min, estreia no Canal Brasil a série documental “O Caso Escola Base”.

Dirigida por Paulo Henrique Fontenelle e produzida pela Mistika Produções em coprodução com a Fontenelle Filmes, a série é desenvolvida em quatro episódios. O trabalho apresenta diversos ângulos e pontos de vista sobre a situação que ficou marcada na história da justiça brasileira e do jornalismo no País, sendo discutida em faculdades de comunicação até hoje.

A produção irá ao ar no canal a cada sexta-feira às 22h30min, com dois episódios inéditos em sequência por semana. Todos os capítulos estarão disponíveis no Globoplay a partir da estreia. “O Caso Escola Base” é narrado a partir dos depoimentos dos principais personagens envolvidos, e relatos exclusivos demonstram como a falta de apuração prejudicou suas vidas.

O caso escola Base: O que aconteceu em 1994

O conhecido caso envolvendo a Escola Base ocorreu em março de 1994. Na época, os proprietários da instituição, Icushiro Shimada, sua esposa Maria Aparecida Shimada, a professora Paula Milhim e o motorista da kombi escolar Maurício Monteiro de Alvarenga (marido de Paula), foram acusados de abuso sexual contra crianças de quatro anos.

As denúncias foram feitas por Lucia Tanoue e Cléa Parente de Carvalho, mães das supostas vítimas. Foi também apontado que os quatro usavam o horário escolar para levar as crianças para motéis, locais onde seriam gravadas e fotografadas nuas. Entretanto, todas essas afirmações eram mentirosas.

Maria Aparecida Shimada, uma das proprietárias da Escola Base, faleceu por câncer em 2007 Crédito: Reprodução

Acontece que, após denunciarem à 6ª DP de São Paulo, as mães não ficaram satisfeitas com a demora da investigação e decidiram procurar veículos de imprensa para relatarem o que supostamente ocorria na escola. O delegado, Edélcio Lemos, também contribuiu para o alarde em torno do caso com as informações falsas repassadas. A partir disso, as vidas das reais vítimas - as acusadas - não seriam mais as mesmas.

Houve ameaças de morte, tortura, depredação da estrutura da Escola Base, saques ao colégio e as reputações dos envolvidos destruídas. A instituição também foi fechada. Após o inquérito ter sido arquivado por falta de provas, os acusados moveram processos por danos e perdas devido ao caso, mas até hoje envolvidos esperam indenizações.

Em 2007, Maria Aparecida Shimada morreu de câncer. Sete anos depois, seu marido, Icushiro Shimada, faleceu devido a um infarto. Paula não conseguiu mais trabalhar como professora por sua imagem ter sido atrelada erroneamente à de abusadora. Ela também se divorciou de Maurício.

Uma abordagem “mais completa” sobre a situação

A nova estreia do Canal Brasil reúne depoimentos exclusivos e, para o diretor Paulo Henrique Fontenelle, tornou-se “a história mais completa” sobre o caso Escola Base. Foram entrevistadas pessoas como Paula Milhim (única dona da Escola Base ainda viva), Mauricio Monteiro de Alvarenga, Ricardo Shimada (filho do casal Shimada), Valmir Salaro (repórter da TV Globo e um dos primeiros a cobrir o caso) e Francisco Bruno Galvão (juiz do caso).

Assim, são apresentados os pontos de vista de mais de 20 pessoas envolvidas. O primeiro episódio narra a história sob a perspectiva dos jornalistas que cobriram a situação. O segundo capítulo aborda os acontecimentos a partir da ótica das pessoas que “viveram o linchamento público”.

Paulo Henrique Fontenelle e Ariadne Mazetti, diretor e produtora da série documental "O Caso Escola Base" Crédito: Divulgação

O diretor aponta como a obra prezou pela “humanidade e empatia” ao realizar a apresentação dos eventos. A série também busca provocar reflexões no espectador: “Acho que levanta a discussão não só sobre a imprensa, mas nosso papel como cidadão na hora de compartilhar notícias sem checar. É um tema que também toca a gente sobre o fenômeno da internet, esse tópico de fake news em que a gente compartilhando uma informação falsa pode condenar a vida de uma pessoa, como ocorreu no caso da Escola Base”.

Para o documentário, Paulo Henrique Fontenelle recorreu a arquivos das emissoras de televisão que cobriram o episódio, como a TV Cultura, a TV Bandeirantes e a TV Globo, inquéritos policiais, fotos e artigos de jornais, bem como materiais de pesquisa compartilhados por Alex Ribeiro, autor do livro “Caso Escola Base: Os Abusos da Imprensa”.

A série conta até com as gravações feitas por uma das vítimas de todas as matérias veiculadas a seu respeito na televisão. “Foi muito importante esse contato com todo mundo, a gente conseguiu juntar o acervo mais completo até agora sobre esse caso”, expõe o diretor.

“Sentimento de injustiça”

Se há uma palavra que norteia o que as vítimas sentem, podemos usar o termo “injustiça”. Um dos principais relatos é o de Paula Milhim, que hoje vive em situação precária e recorre à ajuda financeira de vizinhos.

Paula Milhim é a única dona da Escola Base viva Crédito: Divulgação

“Por mais que algumas delas tenham conseguido indenização, o sentimento até hoje é de injustiça. A gente entrevistou o filho dos donos da escola. Por mais que tenha conseguido indenização da justiça, a dor que ele teve de ver o sonho dos pais destruído e o trauma que viveram são coisas que nunca foram recuperadas”, diz Paulo Henrique Fontenelle.

Ele também reflete: “Os relatos das vítimas são todos muito carregados de emoção e sinceridade. A gente vê também os filhos delas, que, quando eram crianças na época, viam os pais sendo praticamente linchados publicamente. Dá para ver como isso afetou a cabeça delas, que hoje em dia são adultos e carregam essas marcas”.

Quais lições são tiradas do caso?

Sem dúvidas, o caso Escola Base ficou marcado na história do Brasil. Para que situações dessa magnitude não se repitam, é necessário refletir e extrair lições do que ocorreu - não como um discurso de que “precisava ter acontecido para que houvesse reflexões posteriores”, mas como a análise de que foram condutas erradas que fizeram o episódio existir.

A série, então, deseja despertar para a “necessidade de empatia com as pessoas”. “O documentário é feito de uma maneira que você não tem o objetivo de condenar ninguém. A ideia não é condenar os jornalistas, não é condenar a polícia, não é condenar as mães. O objetivo é despertar empatia e ver que as pessoas precisam se responsabilizar pelos seus atos”, introduz Paulo Henrique Fontenelle.

O diretor complementa: “Não só os jornalistas, que têm que ter uma noção clara de que uma notícia tem que ser muito bem apurada e que é necessário ouvir os dois lados antes de publicar uma notícia, mas também nós mesmos, como cidadãos, que na hora de recebermos uma informação é sempre importante checar”.

Um repórter enfrenta o passado

Na plataforma de streaming Globoplay, está disponível o documentário “Escola Base - Um Repórter Enfrenta o Passado”. A obra também fala sobre o episódio relacionado à Escola Base, mas sob a perspectiva do jornalista Valmir Salaro, da TV Globo. Ele foi o primeiro profissional de imprensa a noticiar as acusações sobre os donos da escola.

No documentário "Escola Base - Um Repórter Enfrenta o Passado", o jornalista Valmir Salaro revisita episódio envolvendo a Escola Base Crédito: Reprodução

No filme, Salaro revisita o caso. Ele reencontra as vítimas e outros personagens da história, como Ricardo Shimada, o filho do casal de proprietários da unidade de educação. “Eu cometi um erro no caso da Escola Base ao confiar nas mães que denunciaram o suposto abuso contra os filhos, nos laudos de legistas do IML que apontaram que as crianças tinham sofrido a violência e no delegado que levou a investigação em frente e em mim mesmo”, disse ao portal G1 em fevereiro.

“O Caso Escola Base”

Quando : sexta-feira, 2, às 22h30min; episódios às sextas-feiras

: sexta-feira, 2, às 22h30min; episódios às sextas-feiras Onde: Canal Brasil; estará disponível no Globoplay após a estreia



