Suspeitos por morte do ator Jeff Machado têm prisões decretadas

Os suspeitos de participação na morte do ator Jeff Machado, Bruno de Souza Rodrigues, de 37 anos, e Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29, tiveram prisões decretadas pela 1ª vara criminal do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada em nota oficial do Tribunal de Justiça do RJ na noite da última quinta-feira, 1º.

Bruno e Jeander foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

Em depoimentos, os dois confessaram participação, mas negaram serem os responsáveis pela morte do ator, alegando terem ajudado apenas na ocultação do corpo.

As investigações apontam que no dia 23 de janeiro apenas os dois acusados estavam na casa de Jeff e eles seriam os responsáveis pelo crime.

Resposta da família do ator

Ao terem conhecimento dos decretos de prisão, os familiares de Jeff divulgaram uma nota por meio do representante legal, Jairo Magalhães.

"A família de Jefferson Machado Costa vem por meio desta nota informar que recebeu com satisfação e conforto a decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital que decretou a prisão temporária de Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinicius da Silva Braga.

Até aqui foram 117 dias de dor e tristeza por parte da família, mas sempre com esperança, acreditando na polícia e no andamento das investigações.

Aproveitamos a oportunidade para parabenizar a delegada Ellen Souto e toda sua equipe de policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que desde o primeiro dia se esforçaram na elucidação dos fatos. Por fim, aguardamos o término das investigações com zelo e confiança, inclusive com análise de novas tipificações de outros crimes cometidos pelos."