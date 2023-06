DFB: Marca tem desfile cancelado por suposto caso de racismo

O DFB Festival anunciou nesta sexta-feira, 2, que o desfile da Alix foi cancelado. A marca apresentaria a nova coleção nesta sexta. De acordo com fontes ouvidas pelo Vida&Arte, o motivo do cancelamento teria sido um episódio de racismo e gordofobia envolvendo a estilista da marca, Alix Pinho.

O caso teria acontecido no dia 30 de maio, durante a prova de roupas que aconteceu no Hotel Sonata. Um das fontes ouvidas, que pediu para permanecer anônima, afirmou que a estilista Alix Pinho teria se alterado e proferido ofensas às modelos.

"Ela estava falando: 'isso aqui não é modelo de verdade, eu achei que ia ter modelos de verdade aqui'. Ela disse que não queria modelos faveladas desfilando para a marca dela", afirma a fonte ouvida pela reportagem. Pessoas presentes afirmam que ela teria usado termos racistas e gordofóbicos.

Uma modelo teria chorado durante o episódio e outras pessoas presentes teriam discutido e reprovado a postura da estilista. O caso teria acontecido com modelos da Way Model e após o episódio, um dos representantes da agência teria dado suporte necessário para as modelos ofendidas, relata a fonte.

A fonte ainda conta que Alix Pinho teria jogado um copo com água no chão e exigido que alguém fosse limpar. Ainda no mesmo dia, a equipe do DFB teria informado aos presentes que o desfile da marca seria cancelado, mas a informação só veio a público nesta sexta.

Ao publicar a notícia do cancelamento do desfile, o DFB não mencionou o motivo. No comentário da publicação, internautas reforçam que a estilista teria proferido ataques racistas e gordofóbicos e parabenizaram o evento por cancelar o desfile.

O Vida&Arte entrou em contato com a marca, mas até o momento não obteve retorno.

