DFB Festival: começa 24ª edição de evento que destaca moda autoral cearense

O festival acontece no Centro de Eventos do Ceará. A edição deste ano tem como tema "Em Movimento"

O DFB Festival teve início nesta quarta-feira, 31 de maio, no Centro de Eventos do Ceará. Com tema “Em Movimento”, a edição reúne desfiles com foco na moda autoral, além de shows, palestras, mostra gastronômica e mais atividades.

A abertura do evento contou com a presença do diretor do DFB, Cláudio Silveira, da primeira dama de Fortaleza, Lia Almeida, da vice-governadora do Ceará, Jade Romero, e da secretaria da Cultura do Estado, Luísa Cela.

"O DFB é a soma de todos nós. Mais que isso! É a multiplicação de todos nós. Por isso somos mais que moda, somos mais que música, somos mais que empreendedorismo, juntos somos e somos maiores", declarou Cláudio na ocasião.

"O que nos move é a energia criativa do nosso povo e do nosso Estado. Desde 1999, somos a casa da inovação, da criatividade, da superação e é onde todo mundo que chega compartilha o orgulho de ter um evento que faz jus aos movimentos criativos que mantém o nosso Ceará sempre dominando os eventos. É o movimento que nos leva a diante. Afinal, em 2023, celebraremos 25 anos. São as bodas de prata entre o casamento entre a criatividade, a ousadia e o desejo de ir cada vez mais longe”, acrescentou o diretor.

A vice-governadora reforçou a importância da "força feminina" no cenário da moda autoral. "Eu acho que essa noite, quando a gente vê a moda - perdão a todos os homens que estão aqui presentes -, a gente vê muito a força feminina. A força feminina da criatividade de toda essa cadeia produtiva. Um viva às mulheres cearenses, às mulheres que fazem moda no nosso Estado, às mulheres que vivem e sobrevivem aqui”, destacou Jade Romero.

No primeiro dia de evento, o público conferiu os desfiles de Sanderson Amaral, Johnson Alves, 100%CE, Airplane Brasil, Liana D’Áfrika, Melkzda e Almerinda Maria. A programação é gratuita e segue até sábado, 3 de junho. Para assistir os desfiles é necessário retirar os convites na entrada do evento, disponibilizados de forma gratuita diariamente.

Serviço:

DFB Festival

Quando: até 3 de junho

Onde: Centro de Eventos do Ceará (avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Entrada gratuita

