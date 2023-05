Gratuito: Senac Ceará abre inscrições para concurso de Moda

A 2ª edição do concurso Jovens Criadores Senac tem foco no consumo consciente e sustentável na moda e está com inscrições abertas

O concurso Jovens Criadores Senac está com inscrições abertas para a 2ª edição do projeto, que tem como tema "Da tradição a economia criativa: a moda conectada com o consumo consciente e sustentável". As inscrições são feitas gratuitamente através de formulário on-line e seguem abertas até 14 de junho.

O concurso tem como objetivo promover a criatividade dos participantes, fomentar a cultura, estimular e descobrir novos talentos na área da moda. Através do tema escolhido, a nova edição também terá foco em fomentar o regionalismo, preservar o meio ambiente e fortalecer o ecossistema de reuso através de um processo criativo baseado na metodologia upcycling.

A 1ª edição foi encerrada no último sábado, 13 de maio, com desfile apresentando a coleção “As Ruas do Brasil" do vencedor do concurso, Caio Nascimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Natural de Quixeramobim, o estilista apresentou 11 looks que destacam a produção artesanal do Sertão Central do Ceará, incluindo cores vibrantes e a técnica de alfaiataria na coleção.

Ao vencer o concurso, Caio recebeu um prêmio de R$ 15 mil, mentorias de moda e apoio dos laboratórios do Senac para desenvolver a coleção As peças serão vendidas em um ponto de venda em Fortaleza, que será anunciado em breve.

LEIA TAMBÉM UECE promove curso gratuito de formação arquivista em Quixadá

A 2ª edição do concurso contará com o processo de consultoria e mentoria com nomes de destaque no mercado nacional da Moda. “Além disso, estamos ampliando o espaço de criatividade, aumentando a quantidade de desfiles ao contemplar os vencedores dos três primeiros lugares. A ideia é dar mais visibilidade aos nossos talentos”, destaca a diretora Regional do Senac Ceará, Débora Sombra.

Concurso Jovens Criadores: quem pode participar?

Pessoas físicas, alunos e ex-alunos do Senac/CE;

Maiores de 18 anos;

Nascidas e com domicílio no Ceará ou não nascidas no Ceará, mas com domicílio no estado há pelo menos 2 (dois) anos;

Criador(a) de vestuário feminino e/ou masculino com marca atuante há no

máximo 3 anos;

máximo 3 anos; Criador(a) com projeto de marca ainda não existente, ainda não plenamente estabelecido, mas com histórico de atuação comprovada.

Concurso Jovens Criadores Senac - 2ª Edição

Inscrições : até 14 de junho

: até 14 de junho Onde : no site do Jovens Criadores



: no site do Jovens Criadores Regulamento e mais informações : clique aqui

: clique aqui Gratuito

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui