Laura Pausini é eleita personalidade do ano pelo Grammy Latino

A Academia Latina da Gravação anunciou que a cantora italiana Laura Pausini será a "Personalidade do Ano 2023". A artista será homenageada por sua trajetória multifacetada, multilíngue e por seu compromisso com causas sociais, incluindo os direitos das mulheres e da comunidade LGBTQIA+ e o combate à fome no mundo.

O CEO da Academia Latina da Gravação, Manuel Abud, defende que a cantora tem uma voz extraordinária, capaz de romper barreiras entre idiomas e ritmos.

“Laura Pausini é uma das artistas mais talentosas e queridas de sua geração cujo compromisso com a defesa e a igualdade de direitos é exemplar. Sua voz extraordinária continuamente rompe barreiras entre idiomas e gêneros, criando um vínculo especial com o público em todo o mundo", ressalta Manuel Abud.

Vale lembrar que a cerimônia “Personalidade do Ano” da Academia Latina da Gravação reconhece os músicos de herança ibero-americana e honra suas realizações artísticas na indústria musical latina, assim como seus esforços humanitários. Apesar de ser natural da Itália, Pausini explica que a língua espanhola abriu portas em sua carreira e que a levou a lugares que nunca sonhou.

“Sinto-me extremamente honrada por receber esse incrível reconhecimento da Academia Latina da Gravação. Ser nomeada Personalidade do Ano neste momento em que estou comemorando 30 anos de carreira é algo que ainda não consigo descrever", afirma.

"Só posso sentir uma profunda gratidão pela Academia Latina, mas, acima de tudo, por meu amado público, que transformou um sonho nascido em minha cidade natal, na Itália, em uma bela realidade e que me levou a lugares que nunca sonhei. A língua espanhola abriu as portas para mim, me inspirou a seguir em frente e a explorar e a viver a música sem barreiras ou limites”, explica a cantora.

A cerimônia acontece durante a Semana do Grammy Latino de 2023 em Sevilha, na Espanha, em novembro. A cantora ganhará uma apresentação de gala especial repleta de estrelas, com um concerto, incluindo interpretações de seu repertório executado por uma série de artistas e amigos notáveis.

Sobre Laura Pausini:

Laura Pausini é reconhecida como uma das artistas mais famosas da música latina atual. A cantora já vendeu mais de 70 milhões de álbuns em todo o mundo e está comemorando 30 anos no mercado da música este ano. Além de suas realizações profissionais, ela usou sua plataforma para apoiar iniciativas filantrópicas e humanitárias relacionadas aos direitos LGBTQ+, direitos das mulheres, fome, pobreza, mudanças climáticas, além de apoiar entidades que combatem a violência contra a mulher.

Pausini foi homenageada com o Starlite Humanitarian Award, o Global Gift Humanitarian Award e foi nomeada Pessoa do Ano pelo Diversity Media Awards por seu apoio à comunidade LGBTQ+. Em 1995, ela escreveu e lançou "Il Mondo che Vorrei /El Mundo Que Soñé" para a UNICEF e foi nomeada porta-voz da LILA, a Liga Italiana da Luta contra a AIDS, em 2004.



A artista já anunciou sua vinda ao Brasil com uma turnê em 2024. Pausini tem sucessos na música brasileira em parceria com a ex-dupla sertaneja Simone & Simaria. A música “Novo”, lançada em 2018, já ultrapassa 4 milhões de visualizações em seu clipe oficial.

Artistas homenageados pelo Grammy Latino:



Nomes como Roberto Carlos (2015), Gilberto Gil (2003), Shakira (2011), Vicente Fernández (2002), Julio Iglesias (2001) e Emilio Estefan (2000) também já foram homenageados pela categoria.

