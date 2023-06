'Sex and The City': Samantha reaparece em 'And Just Like That'

Kim Cattrall, a Samantha de "Sex and the City", irá retornar para "And Just like That"

Uma das personagens principais de “Sex and The City”, Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall, irá aparecer na segunda temporada de “And Just Like That”. Marcada para estrear no dia 22 de junho, a minissérie da HBO Max é um spin-off da série lançada em 1998.

Protagonizada por Sarah Jessica Parker, interpretando a icônica Carrie Bradshaw, “And Just Like That” conta com Kristin Davis e Cynthia Nixon reapresentando seus papéis Charlotte e Miranda, respectivamente. Do grupo principal, apenas Samantha não havia aparecido na nova produção.

Segundo a revista estadunidense Variety, a atriz Kim Cattrall gravou sua cena no mês de março, em Nova York. A participação da atriz será no último episódio da série, no qual Samantha estará em Londres falando ao telefone com Carrie. O portal também relatou que Kim não chegou a gravar com as outras atrizes principais.

Saída de Samantha de “Sex and The City”; relembre

Em 2016, a atriz Kim Cattrall se recusou a participar do terceiro filme “Sex and The City”, que não chegou a ser lançado, declarando que o roteiro “não fazia justiça” à sua personagem.

Com a declaração, a relação entre Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker, protagonista de “Sex and The City”, foi abalada. Na época da produção do spin-off, Parker comentou sobre o possível retorno da atriz à saga e confirmou as divergências entre os desejos de Kim com o que havia sido proposto.

“Eu não acho que ficaria tudo bem, porque há muita história pública de sentimentos que ela compartilhou. (...) Depois que não fizemos o terceiro filme e o estúdio não conseguiu cumprir o que ela [Kim] queria, tivemos que ouvi-la sobre o que era importante para ela. E não se encaixava no que era importante ou necessário para nós.”, afirmou SJP.

Assista o trailer de "And Just Like That":



