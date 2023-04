Abuso sexual: ex-participante do Big Brother Espanha é condenado

A justiça espanhola divulgou nesta segunda-feira, 17, a sentença de um ex-participante do reality show Gran Hermano acusado de abusar sexualmente de uma colega de confinamento. O caso aconteceu em 2017. O homem identificado como José María López foi condenado a 15 meses de prisão.

A vítima era affair de José Maria e na ocasião estava sob efeito de álcool. Embora as imagens nunca tenham ido ao ar, elas foram apresentadas à participante no dia posterior à festa. Na época, López foi desclassificado do programa por apresentar “conduta intolerável”.

A ex-participante identificada como Carlota Prado Alonso denunciou o crime à polícia em 2018 e o julgamento ficou marcado para fevereiro de 2022, mas precisou ser adiado pois a mulher não estava em condições de testemunhar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Condenação

Na data do julgamento o magistrado entendeu que a relação que aconteceu após uma festa não havia sido consensual. A vítima estava sob efeito alcoólico. A sentença anunciada esta semana define que o condenado deve se manter afastado e sem comunicação com a vítima pelos próximos quatro anos, além de ter que indenizá-la em um valor de pouco mais de R$ 32 mil. O reality também foi condenado a pagar o mesmo valor para Carlota, como uma forma de indenização por danos morais.

No julgamento, o juiz disse que Lopez estava "movido por um impulso libidinoso" e tinha consciência de que a vítima estava "embriagada". O magistrado afirmou ainda que López tratou a vítima como um "brinquedo sexual", "sem que houvesse a menor sombra de consentimento e, consequentemente, de liberdade da parte dela no que aconteceu". As informações são reportagem do jornal espanhol El País.

Carlota e López viveram um relacionamento na casa antes do crime. Na noite do abuso as câmeras flagraram o momento em que os dois estavam deitados em um dos quartos, ele tira a roupa de Carlota e começa a fazer movimentos sexuais embaixo do edredom. A vítima pediu para que ele parasse e afirmou que não podia fazer aquilo. A produção do programa só interveio após o rosto da participante ser descoberto e notarem que ela estava inerte.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags