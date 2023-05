Paul McCartney fará shows no Brasil em novembro, afirma jornalista

A última passagem de Paul McCartney no Brasil foi em 2019. Os shows no Brasil em 2023 devem ocorrer em novembro

Paul McCartney virá ao Brasil para shows durante o mês de novembro. A informação foi confirmada pelo jornalista de entretenimento José Norberto Flesch, em publicação divulgada na noite desta quinta-feira, 4.

Ainda não se sabe quais cidades vão receber os shows do ex-Beatle, mas a apresentação do músico britânico no Brasil está marcada para acontecer no final de novembro.

Paul McCartney no Brasil

A última passagem de Paul McCartney no Brasil foi em 2019, com shows realizados em São Paulo e Curitiba.



Em 2013, o eterno Beatle veio a Fortaleza com a turnê "Out there", onde realizou um show na Arena Castelão.

