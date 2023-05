Anitta anuncia parceria com Sam Smith em álbum voltado para o funk

Em entrevista à revista americana Harper’s Bazaar, a cantora Anitta revelou que uma das músicas do seu sexto álbum terá a participação de Sam Smith, artista britânico conhecido por músicas como “Stay With Me” e “I’m Not The Only One”. A entrevista, publicada nesta segunda-feira, 29, descreveu a música como “um dueto sensual”.

Para a publicação, Anitta afirmou que o álbum inédito terá um som baseado no funk carioca, voltando às suas origens.

“Eu cresci o bastante para as pessoas prestarem atenção no que eu estou fazendo. Então, é um bom momento para lançar esse álbum, que é algo no qual eu acredito e penso: ‘Ok, isso sou eu’. Agora que eu tenho essa atenção, eu posso ser eu mesma”, afirmou a artista nascida na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Segundo a revista, Sam Smith afirmou que a energia de Anitta é incrível e que os dois se tornaram amigos: “Nos conectamos imediatamente, e isso fez a colaboração parecer tão especial porque havia amizade genuína ali”. Smith também elogiou a “visão clara” da artista.

Fãs começaram a especular sobre a possível parceria na última quinta-feira, 26, após encontrarem o registro da música “Boss/Funk Rave” no site ISWC (International Standard Musical Work Code), plataforma exclusiva para obras musicais. Porém, a equipe da cantora desmentiu a notícia, afirmando que seria "fake news".

