Gratuito: Mateus Fazeno Rock faz show em evento na Praia de Iracema

A Rua dos Tabajaras, localizada na Praia de Iracema, receberá no próximo sábado, 3, o evento cultural e gratuito “Vinholada na Tabajaras”. A programação reúne apresentações musicais de Vládia Soares, Coka Vibration e Mateus Fazeno Rock, comercialização de produtos artesanais, venda de comidas típicas e coquetel de vinho São Braz gratuito durante a primeira hora.

O evento foi criado com o objetivo de valorizar a economia criativa da região e promover a cultura local. A “Vinholada na Tabajaras” começará às 18 horas, com Vládia Soares e Coka Vibration tocando reggae music. Em seguida, Mateus Fazeno Rock realizará um show.

Serão comercializados produtos artesanais, roupas, acessórios e itens de decoração de marcas autorais do entorno. A idealização e a produção do evento ficam a cargo da artesã e empreendedora cultural Lariça Lopes (Tropicana), do jornalista Diego Gregório e da empreendedora Maria Braz, com apoio da São Braz Bebidas.

Vinholada na Tabajaras

Quando : sábado, 3, às 18 horas

: sábado, 3, às 18 horas Onde: Rua dos Tabajaras, 610 - Praia de Iracema

Rua dos Tabajaras, 610 - Praia de Iracema Gratuito



