Evento amplia discussão sobre empreendedorismo e bem-estar feminino

Segunda edição do Missão Mulher Experience promoveu tarde com palestras sobre empreendedorismo. Evento aconteceu nesta terça-feira, 30

"O meu desejo maior é que cada um que tenha vindo aqui, saia melhor. Que o impulso permita que amanhã nós sejamos um pouco diferentes do que somos hoje", esta foi a intenção que guiou a primeira fala da jornalista Lêda Maria na segunda edição do Missão Mulher Experience, evento realizado na tarde desta terça-feira, 30, no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A programação começou com recepção para os inscritos, com espaço destinado a serviço gratuito de maquiagem, acupuntura, revitalização facial e orientação nutricional, além de música ao vivo e sorteio de brindes. Idealizada por Lêda e com mediação da empresária Carol Mello, presidente do Elos por Elas, a iniciativa propõe ampliar oportunidades e interações entre mulheres empreendedoras.

"A gente trouxe não apenas mulheres que desejam empreender, mas mulheres que já têm maturidade empresarial", explica Carol. O networking, inclusive, foi um dos motivos que chamou a atenção da enfermeira Daiana Melo. "É a primeira vez que venho e estou saindo muito confiante. Comecei a empreender na moda, quero colocar tudo em prática", opina.

As palestras cedidas ao público perpassaram por temas como a construção de carreira, igualdade de gênero e bem-estar feminino, com falas da cofundadora do grupo Sabin, Janete Vaz; da administradora e consultora em Gestão, Haline Cordeiro; da médica e jornalista, Erotilde Honório; e da advogada e secretária dos Direitos Humanos do Ceará, Socorro França.

As experiências repassadas foram os principais pontos para a designer Lara Bastos, que busca reinventar a própria empresa de comunicação e design gráfico após 20 anos no mercado. "Quero ver se consigo reestruturar para poder seguir, com novas ideias, aprendizados e amigas", comenta.

Para finalizar o evento, realizado pelo O POVO e Sebrae com co-realização do Elos por Elas, foi promovida solenidade com a entrega do primeiro Troféu Missão Mulher 2023 para quatro empreendedoras.

As homenageadas foram a consultora e diretora do Instituto de Música Jacques Klein, Bia Fiuza; a diretora e proprietária do Instituto Bárbara Palomares, Bárbara Palomares; a empreendedora social, designer e consultora Ethel Whitehurst; e a empresária e proprietária do restaurante Carneiro do Ordones, Irismar Furtado.

