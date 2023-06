Black Mirror: Netflix divulga trailer da sexta temporada da série

Além do trailer, a Netflix anunciou a data de estreia da sexta temporada de "Black Mirror"

A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 31, o trailer e a data de estreia da sexta temporada da série “Black Mirror”. A produção reunirá nomes de peso da indústria do entretenimento norte-americano, como Aaron Paul, Salma Hayek e Michael Cera. A nova temporada terá cinco episódios e está prevista para ser lançada em 15 de junho.

Segundo a Netflix, esta será a temporada “mais imprevisível, complexa e surpreendente” da série. O primeiro episódio de “Black Mirror” foi ao ar em 2011. A obra reúne contos de ficção científica que refletem sobre os lados obscuros das telas e da tecnologia, mostrando que nem toda novidade traz apenas benefícios.

A empresa também divulgou as sinopses dos episódios. O primeiro capítulo, que é destacado no início do trailer, mostra uma mulher comum que fica chocada ao perceber que uma plataforma de streaming publicou uma adaptação de série dramática de televisão sobre sua vida, na qual ela é retratada pela estrela de Hollywood Salma Hayek.



Confira as sinopses dos outros episódios da série "Black Mirror":

Loch Henry

Um jovem casal viaja para uma cidade tranquila na Escócia para começar a trabalhar em um documentário, mas se vê envolvido em uma história local que envolve eventos chocantes do passado.

Beyond the sea

Em um mundo alternativo de 1969, dois homens em uma missão arriscada de alta tecnologia lidam com as consequências de uma tragédia inimaginável.

Mazey Day

Uma celebridade problemática é perseguida por paparazzi enquanto lida com as consequências de um incidente de atropelamento e fuga.

Demon 79

No norte da Inglaterra, em 1979, uma tímida vendedora é informada de que deve cometer atos terríveis para evitar um desastre.

