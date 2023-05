Live-action de ‘Como treinar seu Dragão’ revela atores; confira

O atores Mason Thames e Nico Parker vão interpretar Soluço e Astrid, respectivamente, no live-action de "Como treinar seu Dragão"

Com previsão de lançamento para março de 2025, o live-action de “Como treinar seu Dragão” está perto de iniciar suas produções. Nesta terça-feira, 30, foram anunciados os atores que vão interpretar Soluço e Astrid.

A animação, que estreou nos cinemas em 2010, acompanha o jovem viking Soluço que encontra um dragão e logo inicia uma amizade com a fera. Ele o batiza de Banguela e, juntos, vão lutar para mudar a mentalidade de toda uma vila viking que possui a tradição de caçar dragões.

LEIA TAMBÉM Live-action de A Pequena Sereia estreia com 70% de aprovação

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na versão live-action, Soluço será interpretado por Mason Thames. O ator estadunidense de 15 anos de idade é conhecido por protagonizar o filme de terror “O Telefone Preto”, 2022.

Já a atriz britânica Nico Parker (“Dumbo”, 2019, e “The last of Us”, 2023) viverá Astrid, jovem guerreira viking que se torna parceira de Soluço. Outros nomes que vão participar do longa-metragem ainda não foram divulgados

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui