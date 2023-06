Al Pacino, de "O Irlandês", será pai novamente aos 83 anos

Aos 83 anos, o ator norte-americano Al Pacino será pai novamente. Conhecido por seus papéis em grandes produções, como “O Poderoso Chefão”, “Scarface” e “O Irlandês”, ele chegará ao quarto filho. Sua namorada, Noor Alfallah, está grávida de oito meses. Eles estão em um relacionamento desde abril de 2022.

As informações foram divulgadas pelos portais americanos TMZ e People. Al Pacino tem três filhos de outros dois relacionamentos: Julie Marie, de 33 anos, com a ex-namorada Jan Tarrant, e os gêmeos Anton e Olivia, de 22 anos, com Beverly D’Angelo, com quem se relacionou entre 1997 e 2003.

A atual namorada de Al Pacino tem 29 anos e já teve relacionamentos com o cantor Mick Jagger e com o investidor bilionário Nicolas Berggruen. Em depoimento à revista “The New Yorker” em 2014, o ator expôs sua visão sobre a paternidade: “Eu sou responsável por eles. Faço parte da vida deles. Quando não estou, é triste para mim e para eles. Então, isso faz parte da gestalt. E eu ganho muito com isso. Isso tira você de si mesmo”.



