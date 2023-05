Diretor brasileiro é o único latino-americano selecionado em Cannes

Apesar da falta de produções da América Latina na seleção oficial do 76º Festival de Cannes que chegou ao fim neste sábado, 27, o primeiro filme em inglês do brasileiro Karim Ainouz, "Firebrand", foi o único latino-americano convocado.

Os filmes apresentados em categorias paralelas tiveram prêmios menores, representando um possível surgimento de uma nova geração mais engajada em questões como dos povos indígenas ou da sexualidade feminina.

Todos os anos, o júri da Fipresci seleciona um filme presente nas grandes seções do festival: a competição oficial, o 'Un Certain Regard', a Semana da Crítica e a Quinzena dos Cineastas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Também | Karim Aïnouz: onde ver obras do cearense que vai ao Festival de Cannes

O filme chileno "Los colonos", de Felipe Gálvez, sobre os massacres de indígenas na Terra do Fogo - e o filme brasileiro "Levante", de Lillah Halla, sobre o aborto, receberam o prêmio da crítica internacional nas respectivas categorias: Un Certain Regard e Semana da Crítica.

A obra brasileira "Crowra", de João Salaviza e Renée Nader Messora, também foi premiada na seção Un Certain Regard por seu elenco que evoca a vida do povo kraho, do Cerrado.

A maioria dos filmes latino-americanos teve um longo espaço de tempo entre a idealização do projeto e sua produção. Cerca de nove anos no caso de "Los colonos". "Levante", a brasileira Lillah Halla precisou de sete anos. A covid-19 também foi um obstáculo para produção, assim como em tantos outros projetos.

"A verdade é que o tempo tem mais a ver com buscar financiamento do que com qualquer outra coisa. Fazer cinema no Chile é muito difícil. Recebemos muito pouco apoio, muito pouco dinheiro", disse à AFP Felipe Gálvez, que rodava um longa-metragem pela primeira vez.

Ainouz, por sua vez, reconhece que "Firebrand" é uma produção luxuosa - com Alicia Vikander e Jude Law - e foi uma encomenda, após ficar sem seu projeto próprio no Brasil, em 2020. "Fazer um filme em inglês também é entrar no mundo do cinema comercial", constatou à AFP.

A Espanha foi convidada de honra no mercado cinematográfico paralelo ao festival, com um número recorde de inscrições e dezenas de atos oficiais. Pedro Almodóvar também apresentou seu aguardado curta-metragem "Strange way of life", um faroeste LGBT que foi bem-recebido.

Sobre o assunto Filme brasileiro 'A Flor do Buriti' é premiado em Cannes 2023

Cineasta cearense exalta Lula em exibição de filme em Cannes

Indiana Jones retorna aos cinemas após estreia no Festival de Cannes

Festival de Cannes começa com o polêmico Johnny Depp como Luís XV

Festival de Cannes de 2023 terá presença de astros de Hollywood

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui