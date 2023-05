Wandinha: grupo cearense apresenta musical da Família Addams no TJA

Nesta sexta-feira, 2, no Theatro José de Alencar, a famosa família Addams ganha uma nova história interpretada por atores cearenses. Após o sucesso da série da Netflix, “Wandinha”, a Escola de Atores Marcelino Câmara decidiu trabalhar com a temática no espetáculo de conclusão da turma do primeiro semestre de 2023. A peça tem início às 19 horas, com duração de 90 minutos, e o ingresso custa R$50, a inteira, e R$25 a meia-entrada.

“Todos vão se surpreender e perceber que artistas da nossa terra são capazes de apresentar um espetáculo de alta qualidade e performance teatral, bem como um cenário super criativo e figurinos que não ficam a desejar”, afirmou o diretor Marcelino Câmara em entrevista ao Vida&Arte.



No espetáculo, o desejo de Wandinha Addams de se casar guia o enredo da comédia romântica. As confusões começam quando seus pais, Mortícia e Gomez, conhecem a família do suposto amor da jovem que, para surpresa de todos, é de uma linhagem tradicional, fato que causa espanto para os Addams. Porém, determinados a ficarem juntos, Wandinha e Lukas vão ter que lidar até com fantasmas para viverem seu amor.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Questionado sobre a produção do roteiro, Marcelino afirma que, apesar de não ser uma história completamente original, ela bebe de referências das produções já existentes e fica livre para criar novos personagens.



“Wandinha conhece um rapaz de uma família dita ‘normal’ e essa relação faz quebrar muitos paradigmas e preconceitos. O respeito ao diferente é muito questionado durante o desenrolar da trama, e o final também ensina lições importantes para a vida”, comenta o diretor.

Escola de Atores Marcelino Câmara

Fundada em 2015, a Escola de Atores Marcelino Câmara já produziu espetáculos de temas variados, como "Peter Pan", "O Rei do Show", "O Circo da Chapeuzinho Vermelho", "Tarzan", e "Os Vilões da Disney". O diretor afirma que, com o passar dos anos, sempre visualizou a superação de seus alunos, e que em 2023 não foi diferente. “A inventividade está presente desde o início”, completa.



Com direção musical de Lilian Alves, coreografias de Yashmin Sobreira, figurinos de João Rodriguez, e maquiagem de Alexya Maciel, Marcelino ressalta o trabalho em grupo de toda a equipe criativa para realizar um espetáculo diversificado.



“A gente sempre se questiona dentro de temas que tenham uma pluralidade em todos os sentidos. Que tenha atores mais velhos, personagens homens, mulheres, crianças, enfim. É um tema que por si só traz a temática familiar, e com isso vou ter diferentes níveis de idade e de gênero. De qualquer forma, isso também não é um impedimento; existem atrizes que fazem papéis masculinos, assim como o contrário, que é muito bem aceito. É um curso né, então o principal é o estudo, a experimentação e tudo que é levado em conta para que realmente ocorra essa satisfação, principalmente do ator e da atriz que estão em cena”, finaliza Marcelino.

A Família Addams - O Musical

Quando: sexta-feira, 2, às 19 horas

sexta-feira, 2, às 19 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$50 (inteira) e R$25 (meia-entrada). Vendas no site Sympla

R$50 (inteira) e R$25 (meia-entrada). Vendas no site Sympla Mais informações: @escoladeatoresmc / (85) 98804.9834

Sobre o assunto Estação das Artes: Mercado AlimentaCE reabre com novos restaurantes

Gratuito: Otto faz show na Estação das Artes nesta sexta-feira, 2

Teatro da Praia estima retorno em agosto em novo espaço

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui