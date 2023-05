Amazon lança concurso literário de contos de ficção para jovens

A partir da sexta-feira, 2 de junho, estarão abertas as inscrições do Prêmio Conto Inesquecível, concurso literário da Amazon, Prime Video e Kindle. O certame irá premiar cinco contos de ficção voltados ao público adolescente. A ação compõe o lançamento de "Um Ano Inesquecível", primeira franquia de filmes Originais Amazon inspirada no livro de contos homônimo.

Serão aceitos contos de no mínimo dez páginas mais a capa e que tenham foco no público jovem. É possível inscrever quantas histórias desejar e explorar gêneros diversos, como fantasia, suspense e ficção científica. As inscrições acontecem entre os dias 2 de junho e 30 de julho deste ano. Detalhes do processo podem ser encontrados em edital já disponível

Entre os prêmios, estão R$2mil e uma mentoria on-line e individual com um dos membros do júri especial que ajudará a selecionar os vencedores. Este júri será composto por Lázaro Ramos (que dirige "Um Ano Inesquecível - Outono"), Thalita Rebouças, Bruna Vieira, Babi Dewet e Paula Pimenta — autoras da obra original.

Além do júri especial, críticos literários também irão compor a comissão julgadora. Critérios como criatividade, originalidade e qualidade de escrita serão levados em conta no processo. O anúncio dos vencedores ocorrerá na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, em setembro.

Um ano inesquecível: Série estreia na Amazon

"Um Ano Inesquecível" traz quatro contos baseados nas estações do ano e escritos pelas autoras brasileiras Thalita Rebouças, Paula Pimenta, Bruna Vieira e Babi Dewet. Cada parte da publicação foi a base para um filme da franquia.

"Um Ano Inesquecível – Verão", de Cris D'Amato, marca a estreia do projeto nesta sexta-feira, 2. A trama apresenta a jovem Inha (Livia Inhudes), que se divide entre o sonho de estudar moda em Paris e o universo do Carnaval do Rio de Janeiro.

Os próximos filmes serão lançados ao longo de junho. No dia 9, será a vez do lançamento de "Um Ano Inesquecível – Outono", com direção de Lázaro Ramos. "Um Ano Inesquecível – Inverno", de Caroline Fioratti, chega à plataforma no dia 16, enquanto "Um Ano Inesquecível – Primavera", de Bruno Garotti e Jamile Marinho, finaliza a franquia no dia 23.

