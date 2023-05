Suspeito de matar Jeff Machado é ex-funcionário da Globo

Um dos suspeitos de assassinar o ator Jeff Machado, encontrado morto no dia 22 de maio, é um suposto amigo e ex-funcionário da Rede Globo. As informações são da polícia do Rio de Janeiro e foram exibidas em reportagem do Fantástico neste domingo, 28.

Apontado como um dos suspeitos do crime, Bruno de Souza Rodrigues trabalhou na Globo até o ano de 2018, quando foi demitido. Em nota, a empresa afirmou ter entregue todas as informações acerca da demissão.

Entenda o caso de Jeff Machado

O ator Jeff Machado, de 44 anos, foi encontrado morto enterrado em um baú, sob dois metros de profundidade, em um piso de concreto, em uma casa em Campo Grande, no Rio de Janeiro. A vítima estava com os braços amarrados acima da cabeça e com um ferimento no pescoço. Foi necessário uma equipe de 9 homens para remover o corpo do local. O ator estava desaparecido desde janeiro deste ano.

Uma das linhas de investigação é a possibilidade do ator ter sido vítima de um golpe, com a promessa de trabalhar em uma novela. A mãe do ator, Maria das Dores Estevão Machado, informou que ele chegou a gastar R$ 12 mil para conseguir o novo emprego.

“Acredito que ele recebeu a promessa de emprego em uma TV. Com todos os cursos que ele tinha, se ele pagasse, conseguiria entrar mais rápido. Então ele foi enganado há muito tempo por falsos amigos e a polícia tem conhecimento porque eu penso que são vários. A polícia vai em busca disso, é de interesse de todos”, afirma.

Outras pistas

Jairo Magalhães, advogado da família do ator, aponta que o suspeito ficou em posse dos dados e do cartão bancário de Jeff. A conta do ator continuou a ser movimentada mesmo após o desaparecimento dele, no início do ano. Aproximadamente R$ 5 mil foram retirados.

Outra pista que contribui para o caso é relacionada à casa em que o corpo foi encontrado. A residência foi temporariamente alugada por Bruno, o principal suspeito, um mês antes do desaparecimento de Jeff.

O desaparecimento começou a ser apurado após o ator anunciar uma suposta viagem para São Paulo para realizar um trabalho, o que foi motivo de desconfiança para a mãe, Maria das Dores. As investigações apontam que alguém utilizava o celular de Jeff para se passar por ele e enviar mensagens para a mãe.

A importância dos cachorros para o início das investigações

Maria das Dores achou estranho que o filho fosse para São Paulo e deixasse os seus oito cães, da raça Setter, no Rio de Janeiro enquanto viajava, isso porque ele era muito apegado aos animais. Ela também desconfiou do vocabulário utilizado e o distanciamento do filho, que antes mandava mensagem todos os dias.

Dias após o anúncio da viagem os animais foram encontrados vagando em diferentes pontos da cidade. Todos eles foram encontrados por meio de chip de identificação.

A mãe do ator, que mora em Santa Catarina, viajou para o Rio após a confirmação da morte do filho. O ator foi enterrado em sua cidade natal, neste sábado, 27, no Cemitério Cruz das Almas, em Araranguá, no sul de Santa Catarina.