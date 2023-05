Mulher morre após comer bombons envenenados no RJ; crime teria sido motivado por ciúmes

Lindaci Viegas Batista de Carvalho passou mal após comer bombons que ganhou de aniversário. A suspeita do crime foi presa na última quarta-feira, 24

A cuidadora de idosos Lindaci Viegas Batista de Carvalho morreu após comer bombons que ganhou de aniversário, no último domingo, 20. O crime teria sido cometido por Susane Martins da Silva, que estaria com ciúmes da relação entre Lindaci e um ex-namorado dela.

LEIA: Crianças imploraram para não serem mortas pelo próprio pai em Goiás, afirma Polícia

Segundo Lenice Batista, irmã da vítima, o Instituto Médico Legal (IML) comunicou, informalmente, que foi detectada a presença de chumbinho no corpo de Lindaci. Porém, o laudo oficial que deve indicar a causa da morte deve ficar pronto em 30 dias. As informações são dos portais Metrópoles e g1 Rio de Janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A principal suspeita do crime, Susane Martins da Silva, foi presa na tarde da última quarta-feira, 24. Ela irá responder por homicídio duplamente qualificado, provocado por envenenamento e motivo fútil.

Segundo o g1 Rio de Janeiro, Lindaci e Susane namoraram, em diferentes momentos, um homem identificado como Mario Sérgio. Ele e Susane teriam tido um relacionamento conturbado, que durou dois anos.

Suzane acreditava que Mario e Lindaci estavam tendo um caso, mas a Polícia não confirmou essa informação.

Ameaças nas redes sociais

Familiares de Lindaci revelaram que ela estava recebendo ameaças nas redes sociais e, ao receber o pacote com os bombons e as flores, desconfiou da origem dos doces. Ao ligar para o próprio ex-marido [que não era o mesmo homem que a suspeita do crime teria ciúmes], ele disse que tinha enviado o pacote, o que teria feito ela mudar de ideia e comer os chocolates.

Momentos depois, Lindaci passou mal na rua, foi socorrida por policiais militares, e foi levada ao Hospital do Andaraí, localizado no bairro de mesmo nome, na zona norte do Rio. Porém, chegou ao hospital morta.

Após o ocorrido, o ex-marido negou ter enviado o presente e disse ter “feito uma brincadeira" ao afirmar ser o remetente da encomenda.

Motoboy que fez a entrega

O motoboy Lucas David, que fez a entrega do presente para Lindaci, procurou a Polícia, e assim os agentes chegaram até Susane.

Ele afirma que foi uma entrega inocente e não estava envolvido no crime: “Estou totalmente certo de que essa mulher (Susane) fez uma barbaridade e quis me prejudicar”.

Enterro

O enterro da vítima aconteceu na última segunda-feira, 22, no Cemitério do Catumbi, localizado na zona central do Rio de Janeiro. Ela deixou dois filhos adolescentes, de 16 e 17 anos.