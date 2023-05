Beyoncé presta homenagem a Tina Turner: ‘Minha amada rainha’

A cantora Beyoncé usou seu site oficial para prestar homenagem a rainha do rock n’ roll, Tina Turner

Após o anúncio da morte de Tina Turner, nesta quarta-feira, 24, muitos astros da música prestaram homenagem à cantora norte-americana reconhecida como a rainha do rock n’ roll. A cantora Beyoncé usou seu site oficial para fazer tributo ao nome do mundo artístico que, segundo ela, abriu caminhos e significou a “epítome do poder e da paixão”.

“Minha amada rainha. Eu te amo infinitamente. Sou muito grata por sua inspiração e por todas as maneiras que você abriu o caminho. Você é força e resiliência", expressa parte da homenagem.

Após a notícia do falecimento de Tina Tunner, internautas resgataram um vídeo em que Beyoncé e Tina cantaram juntas o hit “Proud Mary” e emocionaram o público na edição do Grammy 2008.

Em 2005, no Kennedy Center Honors, Beyoncé prestou outra homenagear à sua ídola. “De vez em quando, quando penso em inspiração, penso nas duas Tinas da minha vida: essa é minha mãe Tina e, claro, a incrível Tina Turner”, disse.

A mensagem no site oficial trazia uma foto da dupla de mãos dadas e se curvando no Grammy Awards de 2008. Ao finalizar, Beyoncé fala: “Somos todos tão afortunados de ter testemunhado sua bondade e belo espírito que permanecerão para sempre. Obrigado por tudo o que fez. Obrigado por tudo”.

