Mark Ruffalo pede que Lula impeça a votação do marco temporal

O ator Mark Ruffalo usou suas redes sociais para enviar uma mensagem ao presidente Lula pedindo mais atenção às questões ambientais. Na publicação feita nesta segunda-feira, 29, em seu perfil no Twitter, o artista estadunidense marcou o político e se declarou contra o PL 490.

Conhecida como a lei do Marco Temporal de Demarcação de Terras Indígenas, a PL 490/2007 determina que somente serão demarcadas as terras indígenas tradicionalmente ocupadas por esses povos na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988.

A proposta de lei será votada pela Câmara de Deputados nesta terça-feira, 30. Se aprovada, a ampliação de terras indígenas já demarcadas serão proibidas e demarcações que não atendam aos preceitos da lei serão anuladas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O Governo brasileiro está sendo atacado pelo agronegócio. Há uma guerra contra povos indígenas e as florestas. Nosso planeta está em risco. Lula, seja o herói que seu povo elegeu. Impeça o #PL490 e os planos para esvaziar o Ministério dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente!”, escreveu Mark Ruffalo.

O ator também marcou personalidades na publicação. Nomes como Anitta, Bruno Gagliasso, Juliette, Gil do Vigor, Felipe Netto, Luciano Huck e a primeira-dama Janja foram mencionados no tuíte.

LEIA TAMBÉM Quem é Mark Ruffalo, ator norte-americano criticado por Bolsonaro

Mark Ruffalo e o Brasil: ator usa redes sociais para causas sociais e ambientais

Conhecido por ser ativista de causas ambientais e sociais e ter uma relação próxima com o Brasil, essa não é a primeira vez que Mark Ruffalo usa as redes sociais para falar com os brasileiros.

Durante as eleições para a presidência em 2022, o ator usou seu Twitter para se manifestar contra o então presidente Jair Bolsonaro e também aderiu à campanha que incentivou os jovens a tirarem seus títulos de eleitores e participarem das votações.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui