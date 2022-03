Mark Ruffalo responde Anitta e incentiva adolescentes brasileiros a votarem

Anitta utilizou suas redes sociais para incentivar que os adolescentes brasileiros tirem seu título de eleitor. No Twitter, escreveu: “Tem 16 ou 18 anos ou fará 16 até 2 de outubro? Mudou de cidade e quer votar para o novo presidente do Brasil? Então, fique sabendo que é muito fácil tirar ou transferir o título hoje em dia. É tudo online e não precisa de biometria”.

Depois disso, o ator estadunidense Mark Ruffalo, que interpretou o Hulk nos filmes de super-herói da Marvel Studios, também falou sobre o assunto ao retuitar a cantora.

“Em 2020, americanos derrotaram Donald Trump porque eleitores usaram seus direitos democráticos, principalmente os jovens. Para derrotar Bolsonaro, brasileiros de 16 e 18 anos devem se registrar para votar nas próximas eleições. Eles têm até 4 de maio para fazer isso”, complementou o artista.

In 2020, Americans only defeated Donald Trump because record voters used their democratic rights, especially young people. To defeat Bolsonaro, Brazilians aged 16 and 17, must register to vote in the next elections. They have until May 4th to do this at https://t.co/EzvkuIzyrL https://t.co/cbIfSWYwZ9