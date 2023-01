Festival Mita: Lana Del Rey e Florence + The Machine farão show

O Mita é um festival diurno e busca unir públicos de diferentes grupos; Lana Del Rey e Florence + The Machine são os principais nomes do evento

Nesta segunda-feira, 30, o Festival Music Is The Answer (Mita) anunciou oficialmente as atrações da segunda edição. Como destaques, a cantora Lana Del Rey e a banda Florence + The Machine foram confirmadas como os principais nomes internacionais do evento. O festival será realizado no Rio de Janeiro, em 27 e 28 de maio, e em São Paulo, em 3 e 4 de junho.

As vendas de ingressos começarão ao meio-dia desta quarta-feira, 1º de fevereiro, pela plataforma Eventim e nos pontos oficiais de venda. Entre os destaques da programação nacional está a volta do NX Zero, o show de Djonga convidando BK e o Planet Hemp dividindo palco com Tropkillaz. Também se apresentarão Don L, Natiruts, Jorge Ben Jor e Capital Inicial.

O Mita é um festival diurno e propõe programação diversa para “unir públicos de diferentes grupos e gerações”. Os shows acontecerão em dois palcos, com mais de 16 atrações por fim de semana. No Rio de Janeiro, o evento será realizado no Jockey Clube. Em São Paulo, será feito no Vale do Anhangabaú.

Quanto custam os ingressos do Mita?

As entradas para o Festival Mita estarão disponíveis para compra a partir desta quarta-feira, 1º de fevereiro. Será possível comprar ingressos para o setor de “Pista” e o setor “Pista Premium” por valores a partir de R$ 350 distribuídos entre inteira, meia-entrada e ingresso social.

De acordo com a organização do Mita, o ingresso social é acessível a todo o público e parte de sua renda será revertida para instituições de responsabilidade social e ambiental parceiras do festival.

Festival Mita

Quando: 27 e 28 de maio (Rio de Janeiro) e 3 e 4 de junho (São Paulo); abertura dos portões às 11 horas e shows começando a partir das 12 horas

Onde: Jockey Clube (Praça Santos Dumond, 31, Gávea, Rio de Janeiro) e Vale do Anhangabaú (São Paulo)

Quanto: a partir de R$ 350 (meia-entrada); vendas on-line na plataforma Eventim





Ingressos (valores por dia)

Pista Lote 1 - R$ 700 (inteira); R$ 395 (social) e R$ 350 (meia)

Pista lote 2 - R$ 850 (inteira), R$ 467,50 (social) e R$ 425 (meia)

Pista Premium lote 1 - R$ 1.500 (inteira); R$ 825 (social) e R$ 750 (meia)

Pista Premium lote 2 - R$ 1.990 (inteira); R$ 1.094,50 (social) e R$ 995 (meia)



Atrações

Rio de Janeiro – 27 de maio

Lana del Rey

Flume

Jorge Ben Jor

BadBadNotGood convida Arthur Verocai

Jehnny Beth

Planet Hemp convida Tropkillaz

Gilsons

Larinhx convida MC Carol

Slipmamy & Ebony



Rio de Janeiro – 28 de maio



Florence + The Machine

Haim

The Mars Volta

NX Zero

Scracho convida Baia

Sabrina Carpenter

Carol Biazin

Jean Tassy & Yago Oproprio



São Paulo – 03 de junho

Lana del Rey

Flume

Natiruts

Badbadnotgood

Jehnny Beth

Duda Beat

Djonga convida BK

Àvuà & Rodrigo Alarcon



São Paulo – 04 de junho

Florence + The Machine

Haim

The Mars Volta

Capital Inicial

NX Zero

Sabrina Carpenter

Don L convida Tasha & Tracie

Far from Alaska convida Supercombo



