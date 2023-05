Vazamento de fotos foi motivo da briga entre Xuxa e Ivete; entenda

O afastamento entre Xuxa Meneghel e Ivete Sangalo, amigas desde os anos 1990, segue despertando curiosidade mesmo anos depois do ocorrido. No sábado, 27, Ivete comemorou 51 anos e Xuxa usou as redes sociais para prestar homenagem à amiga com um compilado de fotos nostálgicas das duas. Mesmo com assunto resolvido, mais uma vez, a tensão que um dia imperou entre as duas volta a ser lembrada.

Xuxa falou pela primeira vez sobre a briga em depoimento à revista Vogue. Ainda sem detalhar o real motivo, a cantora e apresentadora disse ter feito uma surpresa que não agradou Ivete.

"Eu a fiz uma surpresa carinhosa. Ela não gostou muito. Me parece que a nossa confiança se quebrou ali. Fiquei meses sem me aproximar dela e das pequenas. Quando nos reencontramos, Veveta me olhou fundo nos olhos e, com toda a pureza do mundo, pediu desculpas. Me desarmei e a abracei por longos minutos", comentou Xuxa.

Vazamento de fotos por Xuxa:

A discussão seguida do afastamento aconteceu em 2018, após o nascimento das filhas gêmeas de Ivete. Segundo a rainha dos baixinhos, o motivo do desentendimento foi o fato da cantora ter compartilhado uma foto das filhas em um grupo de WhatsApp fechado, e, depois, a apresentadora tê-la divulgado sem a permissão de Ivete.

"Como toda amizade, teve um ponto em que ela discutiu comigo e depois a gente ficou um tempo sem se falar e depois voltou a se falar. Mas tenho um carinho enorme por ela. Tenho admiração pelo trabalho dela. Ela é tão verdadeira. É uma pessoa admirável como pessoa e como artista", revelou Xuxa, em 2020, no Altas Horas (Globo).

Anos depois, com o assunto superado, as duas trocam declarações de afeto e carinho nas redes.

“Veveta, hj acordei pensando em vc… Queria te ligar pra saber como vc estava, as meninas…e que surpresa!!! hj é seu níver…eu realmente tenho um canal aberto contigo.

Queria ter feito uma música, dançar pra vc (hehe quem sabe em outra vida) mas nada chegará perto do meu carinho por vc… SIMPLESMENTE QUERO O MELHOR PRA TI”, escreveu Xuxa na publicação de aniversário.

“Meu amor, vc é uma amiga tão especial pra mim. Te amo infinito”, respondeu Ivete.

