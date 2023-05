Conheça a versatilidade do pistache com pratos doces e salgados

Estabelecimentos em Fortaleza apresentam pratos com pistache e mostram diferentes usos para o ingrediente, indo do croissant ao gelato

Um convite para a versatilidade: se pudesse se apresentar, talvez o pistache escolhesse essa “marca”. Afinal, é possível encontrá-lo em pratos salgados e doces, bem como utilizá-lo para saladas e até criações envolvendo peixes. Suas características não se encerram nisso: a iguaria pode trazer benefícios à saúde, como diminuição da pressão arterial e auxílio no controle da diabetes.

Em Fortaleza, estabelecimentos conseguem aproveitá-lo de diferentes maneiras, seja como croissant, sorvete ou mesmo pudim. Mas, afinal, o que é o pistache? A iguaria é uma oleaginosa que vem da árvore pistacheiro. A planta é originária da Ásia Central e cultivada principalmente na região mediterrânea, com países como Irã, Turquia e Grécia.

O fruto é rico em proteínas, fibras, gorduras saudáveis, minerais e vitaminas. O pistache pode ser consumido na forma de noz, torrado e salgado na própria casca, e é muito utilizado na confeitaria. Ele é muito conhecido no Brasil principalmente enquanto sabor de sorvete, mas suas aplicações se expandem.

“O pistache pode ser usado em um molho de salada, no qual você bate os grãos de pistache com azeite, um pouco de mel, um pouco de mostarda e sumo de limão, fazendo, assim, um molho de salada à base de pistache, ou também em um prato com peixe à base de pistache. Nesse caso, você bate o manjericão, o próprio pistache, põe azeite, um pouco de parmesão, alho, sal e pimenta, você cozinha e mistura tudo isso com a massa ainda quente”, elenca o chef Ivan Prado.

“O pistache tem características e sabor únicos, não há comparativo que eu possa descrever ou trazer similaridade, mas ele tem um gosto mais ‘amendoado’, com um leve frutado e floral. A coloração dele também é bem interessante, porque é um verde intenso e traz uma característica particular da amêndoa. Geralmente as amêndoas são marrons ou brancas, e o pistache se diferencia por essa coloração característica”, acrescenta.

Ele destaca como o pistache “sempre foi um produto com alto valor agregado”, sendo um símbolo de “nobreza” e “status” entre as amêndoas. Ao ser questionado se o ingrediente tem sido tendência em pratos gastronômicos, ele compartilha a visão de que o pistache “sempre estará em alta”.

“Acredito que ele sempre esteve em alta como produto, mas hoje em dia as pessoas entendem melhor o uso do pistache. Antigamente, ele era utilizado basicamente em pratos clássicos árabes, principalmente na parte da sobremesa, como a baklava. Hoje, há até a pasta de pistache, que se encontra em larga escala usada por confeitarias e até sorveterias. Acho que ele é um produto que sempre teve um valor agregado e sempre estará em alta”, pontua.



Cacao Confeitaria Saudável

“Transformar a vida saudável em uma experiência única e saborosa, de forma inclusiva para intolerantes, alérgicos, veganos e todos que desejam doces e salgados deliciosos e do bem”. Foi com esse objetivo que surgiu a Cacao - Confeitaria Saudável, como explica a proprietária Bárbara Saunders.

No cardápio, nada de glúten, lactose ou açúcar refinado, e o que antes começou como um estabelecimento focado em doces, atualmente são oferecidos também pratos salgados e em diferentes espaços. Afinal, é possível encontrar a Cacao nos shoppings Iguatemi Bosque e RioMar Papicu e na unidade localizada no bairro Meireles.

Segundo Bárbara Saunders, os pratos mais pedidos pelos clientes são a Torta Cacao, a empada de frango com alho poró e o brownie low carb. Os produtos com pistache, porém, não ficam para trás: “Os clientes amam o bolinho Pistacchio (R$ 23,90), de massa de amêndoas com toque de limão e recheio de pistache, o brigadeiro de pistache (R$ 7,90) e a barrinha de chocolate branco com pistache (R$ 19,90). Eles são sem glúten, sem lactose e sem açúcar”.

Onde: rua José Vilar, 1520a - Meireles

rua José Vilar, 1520a - Meireles Quando: segunda a sexta-feira, das 9h às 19 horas; sábado e domingo, das 8h às 17 horas

Onde: Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) RioMar Papicu (Av. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



Quando: horários de shopping

Quanto: a partir de R$ 7,90

a partir de R$ 7,90 Contato: (85) 99779.5202

(85) 99779.5202 Instagram: @cacaosaudavel

Molino

No bairro Aldeota, a Molino Padaria Artesanal apresenta cardápio recheado de opções com pistache, incluindo cookies, macarons e até sonhos folhados. Foi de um “sonho em abrir um negócio no ramo da panificação e com produtos artesanais”, por sinal, que veio a ideia de Gabriela Walraven e Thales Romão criarem a padaria. Fazem parte também do quadro de sócios Ricardo e Guilherme Walraven.

“O nome ‘Molino’ quer dizer ‘moinho’ em italiano, que remete aos moinhos de vento usados antigamente na produção de farinha”, compartilha a sócia-proprietária Gabriela. Hoje, o croissant é o produto principal do estabelecimento, sendo acompanhado por derivados e massa folhada, como o danish. O pistache, aliás, tem grande presença no cardápio.

Mas, afinal, quais são esses pratos? É possível encontrar kouign-amman de pistache (R$ 15,50), sonho folhado de pistache (R$ 20,50), Paris-Brest de pistache (R$10,50), trufa de pistache (R$ 5,50), macaron de pistache (R$ 7), danish de mortadela com pistache, mussarela de búfala, pesto e limão siciliano (R$ 17), cookie de pistache (R$ 9), cookie folhado de pistache (R$ 14) e croissant de pistache (R$ 21,50).

Gabriela relata como produtos com o ingrediente têm sido bastante procurado por clientes. “Os amantes de pistache chegam à nossa loja direto para a vitrine e já pedem os produtos”, revela.

Onde: Rua Torres câmara, 314 - Aldeota



Rua Torres câmara, 314 - Aldeota Quando: terça a sábado, das 7h30min às 19h30min; domingo, das 8h às 12 horas e das 16h às 20 horas



terça a sábado, das 7h30min às 19h30min; domingo, das 8h às 12 horas e das 16h às 20 horas Quanto: a partir de R$ 5,50



a partir de R$ 5,50 Contato: (85) 98217.1522

(85) 98217.1522 Instagram: @molinopadariaartesanal



Pâine

Feita por “apaixonados pela arte da panificação”, a Pâine iniciou as atividades em 2016 com o objetivo de “recriar o imaginário do pão”. Seus pães são feitos com fermentação natural e lenta, com uso específico de farinhas especiais e importadas, sem usar aditivos, conservantes, corantes artificiais ou margarina.

O espaço é dedicado à produção de pães artesanais para outros negócios, como hamburguerias e restaurantes, mas também tem loja para atender pessoas físicas. Na Varjota, o Café Pâine oferece aos clientes croissants de creme de pistache com raspas de chocolate belga (R$ 25).

Na unidade da Messejana, o Café Pâine disponibiliza mini croissants recheados com o sabor de pistache (R$ 10). Quanto às croissanterias localizadas nos shoppings RioMar Fortaleza e Iguatemi Bosque, os consumidores também têm acesso aos mini croissants (R$ 14), mas também podem pedir cookies de chocolate branco e pistache (R$ 16).

Onde: Rua Castro Monte, 899 - Varjota

Rua Castro Monte, 899 - Varjota Quando: terça a sexta-feira, das 8h às 19 horas, sábado, das 8h às 18 horas e domingo, das 8h às 12 horas

Onde: Av. Frei Cirilo, 3939 - Messejana

Av. Frei Cirilo, 3939 - Messejana Quando: terça a sábado, das 8h às 20 horas, e domingo, das 8h às 12 horas

Onde: Iguatemi Bosque e RioMar Fortaleza

Iguatemi Bosque e RioMar Fortaleza Quando: segunda a sábado, 10h às 22 horas; domingo, 13h às 21 horas

segunda a sábado, 10h às 22 horas; domingo, 13h às 21 horas Quanto: a partir de R$ 10

a partir de R$ 10 Instagram: @paineartesanal



Onde encontrar Pistache em Fortaleza

Cheiro do Pão

A Cheiro do Pão vende seus pratos a partir de delivery ou retirada presencial. O cliente pode encontrar cruffin de pistache (R$ 25), cookies de pistache com chocolate branco (R$ 10 ) e supreme recheado com ganache de pistache (R$ 22).

Onde: rua Júlio Azevedo, 399 - Papicu (para retirada)

rua Júlio Azevedo, 399 - Papicu (para retirada) Quando: quarta a sexta-feira, das 10h às 18 horas; sábado, das 10h às 17h30min

quarta a sexta-feira, das 10h às 18 horas; sábado, das 10h às 17h30min Contato: (85) 99921.3333

(85) 99921.3333 Instagram: @cheirodopao

Asttore Forneria

A forneria italiana Asttore tem em seu cardápio como uma das sobremesas o pudim de pistache (R$ 25), famoso bolo cremoso feito de leite condensado adicionado de pistache.

Onde: Rua 8 de setembro, 149 - Varjota

Rua 8 de setembro, 149 - Varjota Quando: aberta todos os dias para o jantar (18 horas), e de quarta a domingo para o almoço (12 horas)

aberta todos os dias para o jantar (18 horas), e de quarta a domingo para o almoço (12 horas) Contato: (85) 98188.2961

(85) 98188.2961 Instagram: @asttoreforneria

San Paolo

Na lista de gelatos da San Paolo, entra em cena o gelato de pistache, feito com pistache da região de Bronte, na Sicília.

Pistacchio

Com cerca de 80 sabores no cardápio, a Pistacchio Gelato Italiano inclui em seu menu o gelato de pistache, que dá nome à marca. O produto é um dos mais procurados da casa. A loja surgiu devido à paixão de sua fundadora pelo sabor de pistache.

Onde : Rua Tibúrcio Cavalcante, 1656 - Aldeota; Imprensa Food Square (Av. D. Moreira, 2355 - Dionísio Torres) e Maraponga Food Square (Av. G. Maciel, 3081 - Maraponga)

: Rua Tibúrcio Cavalcante, 1656 - Aldeota; Imprensa Food Square (Av. D. Moreira, 2355 - Dionísio Torres) e Maraponga Food Square (Av. G. Maciel, 3081 - Maraponga) Contato: (85) 3104-6446 e @pistacchiogelatoitaliano

Bacio di Latte

Além do clássico gelato de pistache, a rede Bacio di Latte tem no cardápio picolé de pistache (formado com cobertura crocante de chocolate branco com pistaches) e mousse de pistache, composto pela combinação do gelato de pistache com calda cremosa e crocante de pistache.

Onde : Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

: Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quando : segunda a domingo, das 10h às 22 horas

: segunda a domingo, das 10h às 22 horas Contato: @baciodilatte no Instagram

Bellucci

Com duas lojas em Fortaleza, a Bellucci oferece aos clientes o gelato de pistache.

Onde : rua Frederico Borges, 624 - Meireles e Shopping Iguatemi (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

: rua Frederico Borges, 624 - Meireles e Shopping Iguatemi (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quando : no Meireles, de segunda a quarta, das 12h às 23 horas; às quintas, das 12h às 23h30min; sextas e sábados, das 12h à 1h, e aos domingos, das 12h às 23h30min; no Iguatemi, de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 22 horas

: no Meireles, de segunda a quarta, das 12h às 23 horas; às quintas, das 12h às 23h30min; sextas e sábados, das 12h à 1h, e aos domingos, das 12h às 23h30min; no Iguatemi, de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 22 horas Contato: (85) 3039-7719 e @belluccigelateria no Instagram



