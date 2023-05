Sidney Magal passa mal e interrompe show no interior de SP

O cantor e compositor Sidney Magal interrompeu um show em São José dos Campos (SP) após passar mal durante a apresentação. O caso ocorreu na quinta-feira, 25. Após a interrupção, o artista encerrou o show dos bastidores e, depois, chegou a ser internado em hospital do município.



Com 50 minutos de apresentação de "Rádio do Magal", que celebra repertório radiofônico popular, o show que ocorria no Sesi foi interrompido para o artista receber atendimento médico no local. Ele teve um pico de pressão na ocasião.

Após ser atendido, ele chegou a voltar ao microfone e interagiu com a plateia. "Tudo tá bem, inclusive o meu sangue. Vou mostrar que meu sangue ferve por vocês", disse.

O Sesi do município divulgou nota na qual afirma que o artista "teve uma indisposição durante a sua apresentação no Sesi São José dos Campos, recebeu os primeiros atendimentos pela equipe médica de plantão no local, foi medicado e por segurança e orientação médica finalizou o espetáculo cantando nos bastidores".

Logo após o ocorrido, a assessoria de Magal chegou a informar que o artista estava bem e realizaria outro show marcado nesta sexta, 26. No entanto, na noite da quinta, 25, ele foi internado no Hospital Vivalle. Ao G1, a assessoria atualizou o estado de saúde, informando que o cantor está "bem, estável, consciente e conversando, mas que ainda não há previsão de alta".

