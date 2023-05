Gratuito: veja programação do fim de semana na Pinacoteca do Ceará

Visita medida em Libras, performance musical e atividades para crianças compõem programação gratuita da Pinacoteca do Ceará no fim de semana

A Pinacoteca do Ceará oferece neste fim de semana programação com performance musical, visita mediada em Libras e atividades infantis. Todas as atrações são gratuitas. O equipamento faz parte do Complexo Cultural Estação das Artes, do Governo do Estado.

Nesta sexta, 26, às 16 horas, ocorre visita à exposição "Bonito Pra Chover" voltada ao público surdo, feita exclusivamente em Língua Brasileira de Sinais. O momento será mediado pelo educador surdo Weverson Martins e pela antropóloga e intérprete Tamara Vieira.

Já a partir das 18 horas, a performance musical "Expurgo", do multiartista cearense Uirá dos Reis, será apresentada ao público. O evento será realizado no auditório do equipamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No sábado, 27, às 16 horas, acontece visita mediada à exposição "Se Arar" com olhar dedicado às poéticas das linhas e gestos da mostra.

Finalmente, o domingo, 28, será voltado à programação infantil, com início às 10 horas com a ação formativa "Bonitinho Pra Chover". A atividade tem como público-alvo crianças de 4 a 6 anos, com 15 vagas a serem preenchidas por ordem de chegada.

Já à tarde, a partir das 16 horas, a atividade "Uma história no museu: Bicho - Antônio Bandeira" propõe uma contação de histórias a partir de obras do artista cearense voltada para crianças de 6 a 8 anos. Também serão ofertadas 15 vagas preenchidas por ordem de chegada. As atividades infantis requerem o acompanhamento de um responsável.

Além das atividades especiais do fim de semana, as exposições “Se Arar”, “No Lápis da Vida não tem Borracha” e “Amar Se Aprende Amando” seguem com funcionamento normal, com visitação aberta na sexta e no sábado das 12 às 20 horas e, no domingo, de 10 às 18 horas.

Programação da Pinacoteca do Ceará

Quando: de sexta, 26, a domingo, 28

de sexta, 26, a domingo, 28 Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de maio, Praça da Estação, s/n, Centro)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de maio, Praça da Estação, s/n, Centro) Mais informações: @pinacotecadoceara

Sobre o assunto Estação das Artes estuda novas formas de acesso a eventos

Estação das Artes: Complexo interrompe atividades temporariamente

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui