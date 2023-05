Gratuito: Mateus Fazeno Rock faz show no CCBNB do Cariri

A apresentação de Mateus Fazeno Rock faz parte da programação cultural gratuita do equipamento e terá início às 18h30min.

O músico cearense Mateus Fazeno Rock faz show nesta sexta-feira, 26, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) do Cariri.

A apresentação do cantor faz parte da programação cultural gratuita do equipamento e terá início às 18h30min.

Localizado na rua São Pedro, no Centro de Juazeiro do Norte, o CCBNB realiza diariamente atividades artísticas e culturais gratuitas para a população da região.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ocorrendo no palco principal do teatro, Mateus Fazeno Rock irá apresentar seu mais novo álbum “Jesus ñ Voltará”, lançado no final de abril.

A apresentação é gratuita, com entrada livre para todos os públicos.

LEIA TAMBÉM Batalha de bandas: final do Eletro-Som Sônico ocorre no sábado, 27

Mateus Fazeno Rock no CCBNB Cariri

Quando : sexta-feira, 26, às 18h30min



: sexta-feira, 26, às 18h30min Onde : CCBNB Cariri (rua São Pedro, 337 - Centro, Juazeiro do Norte)



: CCBNB Cariri (rua São Pedro, 337 - Centro, Juazeiro do Norte) Mais informações : no site do CCBNB



: no site do CCBNB Gratuito

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui