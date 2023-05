Livro sobre valorização da infância é lançado no Engenhoca Parque

Neste sábado, 27, acontece o lançamento do livro “A Menina e o Paninho” no Engenhoca Parque. Escrita por Alessandra Rubim, natural de Taquaritinga, no interior de São Paulo, a obra infantil conta a história da personagem Maria, uma menina curiosa, cheia de imaginação que irá embarcar em uma aventura com sua turma.

Já tendo escrito outros livros, como “O Oitavo Anão”, que conta uma história diferenciada sobre Branca de Neve e seus amigos, e “Vozes de Maria”, Alessandra mora em Fortaleza há 17 anos e sempre gostou de escrever sobre o cotidiano; começando por assuntos reais e invadindo o mundo fantástico. Ela conta ao Vida&Arte que o início desse lançamento se deu a partir de um sonho com os personagens da obra.

“Os personagens invadiram meu sonho e exigiram uma festa para que mais adultos e crianças tivessem acesso à história de Maria e, principalmente, para que, no dia do lançamento, os parceiros e os amigos dos amigos fossem convidados a se divertirem no local onde trabalho”, contou a escritora que trabalha no Engenhoca Parque.

Em suas aventuras, a narrativa traz temas como humanização, resiliência, problemas sociais, família, separação, saúde e bullying. Além disso, a obra tem o intuito de valorizar a magia da infância, com a possibilidade de sonhar alto, cuidar das amizades e deixar a criatividade fluir.

“'A Menina e o Paninho' traz a mensagem que falta para essa nova humanidade, que temos o dever de nutri-la e, sem ansiedade, postergar ao máximo sua vida adulta. Pois será na forma de uma criança que essa nova humanidade deverá pautar seu mundo agora global”, completa.

Lançamento "A Menina e o Paninho"

Quando: sábado, 27, a partir das 10h30min



sábado, 27, a partir das 10h30min Onde: Engenhoca Parque (R. Raimundo Coelho, 200 - Centro, Aquiraz)

Engenhoca Parque (R. Raimundo Coelho, 200 - Centro, Aquiraz) Ingressos: R$ 38 (inteira), R$ 19 (meia-entrada). Vendas no site

