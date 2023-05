Halle Bailey se emociona em entrevista com dubladora brasileira

Voz brasileira do live-action de “A Pequena Sereia", a atriz e cantora Laura Castro entrevistou Halle Bailey, que vive a personagem Ariel nos cinemas. O encontro foi marcado pela emoção das atrizes ao compartilharem a experiência do trabalho realizado na releitura do clássico da Disney.

Ao afirmar que acompanhava Halle desde os primeiros vídeos publicados nas redes, Laura agradeceu a atriz pela representatividade e por ser uma inspiração para muitos.

“É mágico te ver como uma princesa na TV. Você é uma princesa na vida real. Só queria dizer obrigado por você ser quem é para nós. Por ser essa inspiração”, contou Laura.

Neste momento, Halle não conteve as lágrimas, levantou de onde estava e deu um abraço na dubladora brasileira. “Você vai me fazer chorar. Eu realmente agradeço por isso. Obrigada”, disse a atriz. Halle também chegou a elogiar a voz de Laura ao saber que seria dublada por ela na versão brasileira. “Estou muito feliz de te conhecer e obrigada por ser essa voz maravilhosa para mim”, afirmou.

As duas ainda falaram sobre o processo da dublagem, visto que Halle também fez cenas dubladas durante as gravações do filme.

"Tive que fazer um pouco de ADR (recurso técnico de dublagem), dublando por cima da minha própria voz. E você sabe o quão difícil isso pode ser às vezes. Eu fiquei tipo: ‘Ai meu Deus, isso é muito difícil’. Mas no final deu certo”, confessou Halle.

Representatividade:

Laura não deixou de ressaltar a importância da escolha de Halle para o papel. Durante a entrevista contou a nova Ariel que a recepção das crianças pretas do Brasil foi emocionante, conforme vídeos que circulam na internet. A atriz aproveitou a oportunidade e deixou um recado para os fãs brasileiros.

“Oi, Brasil. Eu estou tão feliz de poder dar um ‘oi’ para vocês. Eu só quero dizer que amo vocês. E agradeço muito pelo apoio. Fico muito feliz pela oportunidade de representar nossa linda pele. Nós somos fortes, poderosos, nós somos valiosos. E estou enviando muito amor para vocês", disse Halle.

Pequena sereia em cartaz:

O filme estreou nesta quinta-feira (25) nos cinemas. O live-action de "A Pequena Sereia" se baseia no filme lançado pela Disney em 1989 e conta a história da sereia Ariel que se apaixona perdidamente por um humano e tem o desejo de viver fora da água.

Quem é Laura Castro?



Laura Castro ficou conhecida após participar do The Voice Kids Brasil, em 2016. Em seguida, ingressou no grupo musical BFF Girls, ao lado de Bia Torres e Giulia Nassa. Como atriz, debutou no cinema em "O Melhor Verão das Nossas Vidas" (2020). Na dublagem, a atriz dá voz à protagonista Rainha Charlotte no spin-off da Netflix, e, agora, encanta o mundo com a voz brasileira de Ariel.

