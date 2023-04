Disney apresenta 'Indiana Jones' e 'Pequena Sereia' na CinemaCon

A Disney se conteve estritamente ao roteiro ao revelar imagens de seus novos filmes, incluindo "Indiana Jones" e "A Pequena Sereia", na conferência CinemaCon nesta quarta-feira (26).

Dirigindo-se aos proprietários de cinemas no encontro anual da indústria em Las Vegas, os executivos da empresa não fizeram menção ao processo movido anteriormente pelo estúdio de Hollywood contra o governador da Flórida, Ron DeSantis, nem às milhares de demissões em andamento.

Em vez disso, Tony Chambers, chefe de distribuição teatral, ofereceu um "tour" pelas novas obras, observando que este será o primeiro ano desde antes da pandemia que todas as divisões da Disney - da Lucasfilm à Marvel - têm filmes para apresentar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por videochamada, Harrison Ford disse que "interpretar Indiana Jones todos esses anos tem sido tudo para mim".

"Esses filmes são cheios de aventura, emoção e - por algum motivo - cobras. Por que sempre tem que haver cobras?", brincou o ator, referindo-se à fobia do famoso arqueólogo que interpreta.

Ford, de 80 anos, e Phoebe Waller-Bridge, no papel de sua afilhada Helena, são os protagonistas de "Indiana Jones e a Relíquia do Destino", quinto filme da franquia, que estreia no festival de Cannes no mês que vem e nos cinemas em 30 de junho.

Nos trechos apresentados na CinemaCon, os atores são vistos perseguindo o vilão do filme, interpretado por Mads Mikkelsen, em um mototáxi pelas ruas de Tânger, no Marrocos.

O filme, anunciado como o último da franquia, é dirigido por James Mangold, conhecido por "Ford vs. Ferrari", que concorreu ao Oscar.

A CinemaCon oferece aos estúdios a chance de deslumbrar os proprietários de cinemas com seus próximos filmes e estrelas, mas a apresentação minimalista da Disney contou com apenas uma atriz.

Melissa McCarthy apresentou uma prévia de "A Pequena Sereia", o mais recente remake da Disney, que será lançado em 26 de maio, no qual ela interpreta Úrsula.

Chamando a bruxa do mar de "um dos vilões mais deliciosos e icônicos da Disney", McCarthy revelou imagens do número musical "Pobre Corações Infelizes", no qual Ursula manipula Ariel para que viva como humana por três dias.

"Ela é tímida, é conspiradora. Talvez seja por isso que eu me identifico com ela, não sei", brincou a atriz.

A Disney também anunciou a mudança de nome para "The Creator" ("O Criador"), um thriller de ficção científica ambientado em um futuro pós-apocalíptico no qual os humanos lutam contra a inteligência artificial, com estreia prevista para setembro.

Outros filmes apresentados foram a animação "Elementos", da Pixar, a última aventura do detetive Hercule Poirot, "A Haunting in Venice", e a adaptação de "Haunted Mansion", protagonizada por Owen Wilson.

Em relação aos super-heróis da Marvel, "Guardiões da Galáxia Vol.3" estreia em maio e "As Marvels" em novembro.

E no fim do mês, "Wish" marcará os 100 anos da Disney com "uma aventura musical animada original inspirada nos clássicos". Ariana DeBose interpreta o papel de uma jovem mulher em um reino mágico "perto da Península Ibérica", onde "desejos se tornam realidade".

A apresentação ocorre no momento em que a Disney demitiu milhares de trabalhadores nesta semana, como parte de um plano que busca cortar 7.000 empregos na tentativa de lidar com a queda nas assinaturas de streaming.

O estúdio também processou o governador da Flórida, Ron DeSantis, por retomar o controle de uma área onde a Disney atuava como governo local, uma operação que chamou de "vingança" política.

A CinemaCon vai até quinta-feira.

amz/mlm/dl/am

Tags