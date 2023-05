Os cinco maiores sucessos de Tina Turner

Estas são as cinco músicas mais emblemáticas da cantora americana Tina Turner, lenda do rock e vencedora de oito prêmios Grammy, que morreu aos 83 anos nesta quarta-feira (24).

Turner foi alçada ao estrelato graças a "Proud Mary", canção interpretada por ela junto com seu marido Ike, que havia sido composta dois anos antes pelo grupo Creedence Clearwater Revival.

No videoclipe original de 1971, o duo, com um visual marcante, começava "alegremente e com doçura" e depois intensificava o ritmo, em direção a uma canção de funk-rock com toques de gospel por parte de Tina.

Com influências de músicas tradicionais do sul dos Estados Unidos, "Proud Mary" conta a história de uma lavadeira em Memphis e New Orleans que abandona seu trabalho e embarca numa viagem pelo rio Mississipi.

Esta música, que ganhou numerosas versões na voz de outros artistas, acompanhou Turner por toda sua carreira.

Esta música foi a única de Turner no topo das paradas nos Estados Unidos e rendeu a ela quatro prêmios Grammy, além de fornecer o título para sua cinebiografia indicada ao Oscar de 1993.

Seu lançamento marcou sua consolidação como artista solo de sucesso após a separação profissional e matrimonial de Ike em 1976.

Presente em seu quinto álbum solo, "Private Dancer", a canção havia sido rejeitada por Cliff Richards e Donna Summer antes de Turner gravá-la.

Trechos como "Quem precisa de um coração quando um coração pode ser partido" adquiriram um significado mais profundo após as revelações nos anos 1990 sobre os abusos que ela sofreu durante seu casamento.

"We Don't Need Another Hero" é a música-título do filme "Mad Max 3: Além da Cúpula do Trovão", dirigido por Mel Gibson, no qual Turner interpreta a implacável Aunty Entity, uma líder loira vestida em uma malha metálica.

Ela usa um traje que remete às guerreiras amazonas no clipe da música, que conta com um coro de apoio e alerta contra falsas esperanças e a opressão.

A versão de Turner da música original de Bonnie Tyler, lançada um ano antes, foi o grande sucesso de seu álbum "Foreign Affair".

Renomeada como "Simply the Best", foi usada para promover a liga australiana de rugby em 1990, com o vídeo apresentando jogadores da época e uma inesquecível interpretação de Turner.

A música se tornou um hino esportivo clássico, entoado em partidas de beisebol e jogos de futebol ao redor do mundo.

Em um marco de seu status como megaestrela, Turner foi escolhida para cantar a cobiçada faixa-título do filme de James Bond "007 Contra GoldenEye", escrita por Bono e The Edge, da banda U2.

No videoclipe da música, que se tornou um sucesso no top 10 de muitos países, o característico vestido branco de Turner realça sua imagem como diva do pop.

