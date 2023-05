Saulo Fernandes estreia show de forró dos anos 1990 em Fortaleza

No clima dos festejos juninos, o cantor e compositor baiano Saulo Fernandes vem a Fortaleza com show inédito que destaca forrós de sucesso dos anos 1990. A apresentação ocorre no próximo dia 29 de junho, às 19 horas, no Cineteatro São Luiz. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria física do equipamento, com preços a partir de R$ 25 (valor de meia entrada da plateia superior 6).

A apresentação do artista em Fortaleza traz repertório de sucessos do forró dos anos 1990 interpretados na voz e violão de Saulo e na sanfona de Coquinho, amigo do baiano e instrumentista convidado especial para o show. A seleção conta com clássicos do gênero como “Timidez”, “Apaixonada” e “Carta Branca”.

O preço dos ingressos varia de acordo com a escolha das cadeiras, divididas entre setores das plateias inferior e superior. Na modalidade de meia entrada, os valores variam entre R$25 e R$70.

Reconhecido pela ligação com o axé e com o Carnaval baiano, Saulo esteve à frente da Banda Eva por 11 anos e, na carreira solo, lançou quatro álbuns. No novo projeto, aposta na multiplicidade e celebra repertório afetivo do forró.

Saulo Fernandes em Fortaleza

Quando: 29 de junho (quinta), às 19 horas

29 de junho (quinta), às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Centro) Quanto: a partir de R$ 25 (meia entrada)

a partir de R$ 25 (meia entrada) Ingressos disponíveis na plataforma Sympla e bilheteria do São Luiz

