Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 23/05/23

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 23 de maio de 2023 (22/05/23), às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Compramos Um Zoológico” é um longa-metragem dirigido por Cameron Crowe.



Após o falecimento da sua esposa, Benjamin decide recomeçar sua vida ao lado dos filhos. Procurando um novo lar, ele acaba comprando uma propriedade com um zoológico em péssimo estado de conservação. Com o apoio de Kelly Foster e sua equipe de funcionários, Benjamin irá correr contra o tempo para recuperar o zoológico e, no processo, encontrará a felicidade ao lado dos filhos e de um novo amor.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Compramos Um Zoológico

Quando: hoje, terça, 23 de maio de 2023 (23/05/23), às 15h40min

Onde: canal aberto da TV Globo

