Em nova autobiografia, Rita Lee lamenta vício em cigarros

A nova autobiografia da cantora e compositora Rita Lee foi lançada na última segunda-feira, 22. Na obra, a “rainha do rock brasileiro” relatou em um capítulo o seu vício em cigarros e apontou como a pandemia da Covid-19 influenciou o aumento de sua dependência. De acordo com a artista, o consumo chegou a três maços e meio de cigarro por dia.

Ao longo de seu depoimento, Rita Lee lamentou a condição: “A noia existencial e as notícias me faziam consumir três maços e meio por dia, daí batia a culpa por não estar me alimentando. ‘Amanhã eu como’, mentia para mim mesma. E nessas virei uma caveira fumante, acendendo um cigarro depois do outro”.

Ela também contou como tinha o cigarro como um tipo de companhia, mesmo que tenha conseguido parar de fumar durante suas gestações: “Para mim, fumar era um prazer, uma chupeta, um velho amigo que me entendia, e ainda havia o ritual de abrir o maço, puxar um cigarro, manuseá-lo um pouco, acendê-lo e dar um longo trago, esquecendo os problemas da vida”.

“Se você pretende parar com um vício, o primeiro passo é ‘querer de verdade’ e se concentrar no seu mind power. Ou então aguarde ser merecedora, como eu fui, de uma ‘praga’ das dimensões de Luz”, escreveu em outro trecho. Rita Lee foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021. A cantora faleceu aos 75 anos em 9 de maio, deixando grande legado para a música e a cultura brasileira.



