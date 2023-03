Leonardo DiCaprio entrega prêmio à ministra Guajajara em evento pré-Oscar

O ator Leonardo DiCaprio homenageou, na noite deste domingo, 12, a ministra dos povos indígenas, Sonia Guajajara, no Green Carpet Fashion Awards, cerimônia destinada à moda e ao meio ambiente realizada antes do Oscar 2023. Na ocasião, o ator, que é mensageiro da ONU, entregou à ministra o prêmio de sustentabilidade e elogiou o trabalho que ela tem feito em defesa da Amazônia.

“A ministra Guajajara tem sido uma feroz ativista ambiental por muitos anos. Muitas vezes em circunstâncias difíceis e perigosas. Durante o reinado desastroso do governo anterior, ela foi um constante farol de esperança. Diante de graves ameaças aos povos indígenas, ela tem sido uma força poderosa” declarou DiCaprio.

Em reconhecimento às “extraordinárias conquistas na defesa das florestas e por reposicionar os povos indígenas no centro da agenda climática global”, Guajajara recebeu o prêmio da categoria "healer”, que traduzido para o português significa curador.

Leonardo acrescentou que a Amazônia é “fundamental para sustentar a vida muito além de suas fronteiras, ajudando a impulsionar os ciclos globais da água e os padrões climáticos, que afetam as chuvas, mesmo na Califórnia“, afirmou. O ator pontuou que, em 2019, a re:wild lançou o Fundo Florestal da Amazônia com o intuito de estreitar os laços com defensores indígenas, entre eles Sonia Guajajara.

A ministra dos povos indígenas do governo Lula agradeceu à homenagem em suas redes sociais. “Foi uma grande honra e alegria este reconhecimento tão importante, ter representado o Brasil nesta premiação, passar uma mensagem de proteção dos territórios indígenas para o público internacional, e também desfrutar da companhia de outros parentes indígenas do mundo neste momento de conquista. Obrigada!", escreveu.

