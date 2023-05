Erivan Produtos do Morro explora subgêneros do rap em novo disco

No ano em que completa 30 anos de carreira, o rapper explora gêneros como o trap e drill, subgêneros do rap

A primeira batida de "Realidade Virtual", novo álbum do rapper Erivan Produtos do Morro, convida o ouvinte a entrar em uma mistura de ritmos até então inédita na carreira do artista.

Após longa trajetória na chamada "velha escola" do rap, inspirado em sucessos de bandas como Racionais MC's, o artista agora explora novos horizontes com sons do trap e drill, ambos gêneros derivados do rap/hip-hop, e do funk. Como ele entoa na faixa "Encruzilhada", a música é "ponta de lança, quente, parte igual navalha".

Na letra de "4Town 085", single lançado no segundo semestre de 2022, o cantor já anunciava o rumo das futuras obras: "Nova onda do momento/ É o trap de Fortal/ Só menino bom quebrando na rima instrumental".

O padrão rítmico foi utilizado por nomes como Matuê para alavancar a carreira Brasil afora, com um fluxo melódico mais cadenciado e o uso de ferramentas digitais, a exemplo de auto-tune e sintetizadores, para trazer variações na voz.

"Eu tive que me atualizar, a galera começou a curtir um novo estilo de música. Estou voltando falando da minha história sem esquecer das minhas origens", relata.

As referências das suas vivências de juventude aparecem em "Nordestino de Verdade", na qual liga os gêneros mais atuais com as tradições culturais do Nordeste: "Se hoje tem o rap/ Antes teve o repente/ Denunciando o sistema/ E formando nossa gente".

Entre sopros de gaita e vibrações de ondas computadorizadas, o rapper trata sobre temas como a ascensão social, a lealdade no meio profissional e projeções amorosas. Na faixa "Nossa História", o artista diminui o ritmo dos versos para performar uma declaração, com destinatária identificada na canção por meio de uma metáfora com o casal Romeu e Julieta, de Shakespeare: "Você não sai do meu pensamento/ Da minha vida não te esqueço um só momento".

Com exceção das participações do guitarrista Ernesto Cartaxo - presente nas músicas "Minha Paz", "Baby" e "Nossa História" - e de Kazane Blues em "Encruzilhada", o disco foi produzido inteiramente por Erivan na pandemia.

"Não tive muita dificuldade nas letras, porque quando um artista senta para escrever, escreve sobre qualquer coisa. Foi difícil cantar mais afinado, porque o rap que eu fazia era o mais falado. Eu tive que fazer aulas de música e receber orientação de alguns profissionais. A maioria das pessoas utiliza uma textura, um efeito meio robótico, porque não sabem. Mas eu queria, realmente, cantar afinado. Fui aprender", relata.

A experiência no meio musical, pontua, foi fundamental para que ele alcançasse a evolução necessária. O artista começou a trilhar o caminho da arte aos 15 anos e logo integrou a banda Conscientes do Sistema, oriunda do Mucuripe, que foi destaque na cena durante as décadas de 1990 e 2000.

Depois, migrou para carreira solo, quando lançou dois discos demo e o EP "Bendito Som das Quebradas", produzido por Tadeu Patolla no laboratório de música da Escola Porto Iracema das Artes. A renovação que traz neste novo trabalho também é uma maneira de consagrar os 30 anos atuando no campo artístico, comemorados em 2023.

Ao longo deste período, ele dividiu o palco com Marcelo D2 e Elke Maravilha, fechou parcerias com artistas internacionais e passou por países como Finlândia e Alemanha. Também apostou na criação do primeiro estúdio de rap no Ceará, inaugurado em 2006 na comunidade Castelo Encantado, e no lançamento do próprio selo, o "Produtos do Morro Rec", dedicado à produção de outros artistas.

"Eu ensino, como aprendo. É uma troca de experiência e conhecimento", opina. Os próximos passos serão focados na inovação, com músicas mais "comerciais" para se "colocar cada vez mais como cantor".

Ele também irá participar da 7ª edição do Mercado de Indústrias Culturais da Argentina (MICA), encontro de empreendedores culturais realizado na primeira semana de junho em Buenos Aires. É, como especifica no disco "Realidade Virtual", o desejo de voar cada vez mais alto.

