Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 18/05/23

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 18 de maio de 2023 (18/05/23), às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Vestida Para Casar” é um longa-metragem dirigido por Hervé Mimran.



Jane é uma mulher idealista e romântica que jamais encontrou o amor de sua vida. Ela imagina tê-lo encontrado em George, seu chefe, por quem nutre uma paixão secreta, mas sua irmã caçula, Tess, é mais rápida e conquista o coração dele antes. Isto faz com que Jane repense sua vida, já que sempre foi boa em fazer com que as outras pessoas sejam felizes sem que ela própria seja.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Vestida Para Casar

Quando: hoje, quinta, 18 de maio de 2023 (18/05/23), às 15h40min

Onde: canal aberto da TV Globo

