Prime Video, Netflix e Disney+: veja lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou filmes e as séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Prime Video, Star +, Netflix e Disney +

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Black Knight" e "Cartas para Julieta", confira as opções!

Netflix



Em um futuro distópico, com o mundo arrasado pela poluição, a sobrevivência da humanidade depende de um extraordinário grupo de entregadores.

​Clique aqui para ver o trailer

Prime Video

Em visita à cidade italiana de Verona com seu noivo ocupado, uma jovem chamada Sophie visita um muro onde os desiludidos deixam cartas para a trágica heroína de Shakespeare, Julieta Capuleto. Ao encontrar uma dessas cartas, de 1957, a jovem decide escrever à autora, Claire. Inspirada pela atitude de Sophie, Claire decide procurar por seu antigo amor.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:

Netflix

A Mãe



Synchronic



Barbie: The Pearl Princess



Dra. Cha - Temporada 1



Black Knight - Temporada 1



Mulligan - Temporada 1



Queer Eye - Temporada 7



Anna Nicole Smith: Vocês Não Me Conhecem



Conor McGregor: Além do Octógono - Temporada 1



Disney +

A Small Light



A Cratera



Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania



Prime Video

Um Filho



P.S. Eu Te Amo



A Entidade



Cartas para Julieta



Terrifier 2



Jogo Duro



Air: A História por Trás do Logo



O Homem nas Trevas 2



Fear The Walking Dead - Temporada 8



Star+

S.W.A.T. - 6ª Temporada - Parte 1



Alasca: Em Busca da Notícia - 1ª Temporada



Quero Ficar Com Polly



Boogie



Ligados Pelo Sangue



Velozes & Furiosos 9



La Situación



Incompatível



