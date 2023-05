Secultfor inaugura galeria em nova sede com exposição histórica

Galeria Chico da Silva será aberta com exposição "Fortaleza - Coisas que o tempo levou...", que traz imagens da história da Capital vindas do acervo do memorialista Nirez

Na próxima segunda-feira, 15, às 17 horas, a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) abre a Galeria Chico da Silva, espaço que fica no hall da nova sede do órgão municipal. A exposição que marca o início das atividades do local é "Fortaleza - Coisas que o tempo levou...", que compõe uma "cartografia afetiva" da história da Capital a partir de imagens do acervo do pesquisador Miguel Ângelo de Azevedo, o Nirez.

São cerca de 100 imagens de bairros da Capital, com oportunidades de revisitar lugares e paisagens clássicas da Cidade. Junto de cada foto, há mapas que localizam o território exato do registro, ajudando na identificação e comparação de períodos.

A curadoria da mostra é de Antônio Vieira e a produção é do corpo técnico da Secultfor. A intenção é que o novo espaço receba outras exposições ao longo do tempo, sendo um "ambiente para receber a produção cultural de Fortaleza, prestigiar nossos artistas e promover encontros com as diversas linguagens artísticas, na sede atual da Secultfor”, como aponta o secretário Elpídio Nogueira.

