Show, teatro e mais: veja programação gratuita do Dragão do Mar

Com shows musicais, apresentações de dança e teatro, exposições e visitas guiadas; confira a programação gratuita do Dragão do Mar desta semana

Durante esta semana o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura realiza atividades gratuitas para todas as idades. Com programação cultural que integra apresentações musicais, espetáculos teatrais, exposições, saraus e feira de microempreendedores, os visitantes podem aproveitar os diversos espaços do complexo cultural localizado na Praia de Iracema, em Fortaleza.

Iniciando nesta terça-feira, 16, o Dragão do Mar dá continuidade à 21ª Semana Nacional de Museus com a transmissão ao vivo do bate-papo “Acessibilidade e bem-estar nos museus”. A live terá início às 15 horas e contará com a participação de Carlos Viana, Lara Lima, Igor Girão e Vitória Sâmea.

Já na quarta-feira, 17, o Balé Folclórico de Arte Popular de Fortaleza apresenta um espetáculo de dança a partir das 19h30min. O evento irá celebrar os 29 anos de atuação do balé na Capital. A entrada é gratuita, com acesso mediante retirada de ingressos 1 hora antes do início da apresentação.

Na quinta-feira, 18, acontece um show musical com a banda Vida Nova e apresentação teatral “A chave”, com Jonh Oliveira e Mumutante. As ações vão ocorrer na Praça Verde do Dragão do Mar, das 13 horas às 17 horas.

No sábado, 20, às 16 horas, haverá programação no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), com leitura coletiva de fotografias sobre a comunidade Poço da Draga, e na Arena Dragão do Mar, com a Feira Fuxico no Dragão.

Dragão do Mar: confira programação gratuita completa

Terça-feira, 16

Live "Acessibilidade e bem-estar nos museus" com Carlos Viana, Lara Lima, Igor Girão e Vitória Sâmea



Quando: às 15 horas



Onde: Youtube do Dragão do Mar

Quarta-feira, 17

"BFAPF 29 anos Cultuando Tradições", com o Balé Folclórico de Arte Popular de Fortaleza



Quando: às 19h30min



Onde: Teatro Dragão do Mar



Retirada de convite 1 horas antes na bilheteria do Teatro Livre

Quinta-feira, 18

Visita mediada "Memória como promoção do bem-estar" com Mestre Júlio na exposição Retrato de Mestre



Quando: das 9 às 11 horas e das 14 às 17 horas



Onde: Museu da Cultura Cearense (MCC)

Ato político-cultural com Banda Vida Nova e espetáculo teatral “A Chave”, Jonh Oliveira e Mumutante



Quando: das 13 às 17 horas



Onde: Praça Verde

Sexta-feira, 19

Oficina "Xilogravura e Sustentabilidade: da umburana de cambão às práticas sustentáveis de impressão" com o xilografurista Carlos Henrique



Quando: das 9 às 11 horas e das 14 às 17 horas



Onde: Ateliê dos Museus



Inscrições: via formulário on-line até 18/05

Sarau Juventude Negra



Quando: às 18 horas



Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho

Sábado, 20

Oficina "Xilogravura e Sustentabilidade: da umburana de cambão às práticas sustentáveis de impressão" com o xilografurista Carlos Henrique



Quando: das 9 às 11 horas e das 14 às 17 horas



Onde: Ateliê dos Museus



Inscrições: via formulário on-line até 18/05

"Nascimento, Vida e Morte das Estrelas", aula de Rubens Marreira



Quando: 15 horas



Onde: Planetário Rubens de Azevedo



Inscrição: no site do Planetário

Leituras Coletivas: projeto de leitura do acervo fotográfico de Felipe Camilo e Álvaro Graça sobre a comunidade Poço da Draga



Quando: 16 horas



Onde: Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE)

Feira Fuxico no Dragão

Quando: 16 horas

Onde: Arena Dragão do Mar

Sarau das Pretas, com Pretarau



Quando: 17 horas



Onde: Arena Dragão do Mar

Palestra "Museus Indígenas, sustentabilidade e território para promoção do bem-estar" com Antônia Kanindé



Quando: 17 horas



Onde: Auditório do Dragão do Mar



Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Onde: rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema



Mais informações: no site do Dragão e no Instagram @dragaodomar



