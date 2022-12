The Weeknd anuncia show extra em São Paulo

Com todo os ingressos vendidos para o primeiro show de The Weeknd em São Paulo, mais uma data foi confirmada na cidade pela turnê "After Hours Til Dawn”. A nova data é 11 de outubro, no Allianz Parque.

Os ingressos do dia 11 de outubro serão vendidos para o público geral a partir da próxima quarta-feira, 14, e haverá pré-venda nos dias 12 e 13. Os valores são a partir de R$230 e vão até R$750.

Um dos principais astros da música pop atual, o cantor The Weeknd anunciou dois shows no Brasil para 2023 com a turnê "After Hours Til Dawn". As apresentações serão realizadas no Rio de Janeiro, em 7 de outubro, e em São Paulo, e 10 de outubro.

O show do Rio ocorre no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Já em São Paulo, ocorre no Allianz Parque.

Essa é a sétima turnê do artista canadense, divulgando ao mesmo tempo o seu quarto e quinto álbuns de estúdio, "After Hours" (2020) e "Dawn FM" (2022). A primeira etapa da turnê de todos os estádios começou em 14 de julho de 2022, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e terminou em 27 de novembro no SoFi Stadium, em Inglewood.

LEG TWO IS HERE After Hours Til Dawn Tour comes to Europe and Latin America!!! https://t.co/OgBYRWPYOV pic.twitter.com/6YVQDiSQoa — The Weeknd (@theweeknd) November 28, 2022

