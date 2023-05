Família de Rolando Boldrin disputa controle de direitos autorais

A obra e a herança do cantor e apresentador Rolando Boldrin, que faleceu aos 86 anos em novembro de 2022, são alvo de disputa judicial entre a família do artista. A viúva Patrícia Boldrin teve reconhecido pela justiça o direito ao controle dos direitos autorais da obra dele a partir de desejo expresso em testamento, mas os filhos Vera Boldrin e Marcus Boldrin questionam a validade da decisão. Divergências políticas aprofundam o embate.

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Patrícia afirmou que a decisão do testamento do cantor é fruto de divergências de compatibilidade entre Rolando e Vera. "As opiniões do Rolando eram sempre divergentes às da filha. (...) Na questão política, ela é Bolsonaro. O Rolando não era pró-Lula, mas votaria nele nessa eleição. Ele tinha asco do Bolsonaro por causa da questão das vacinas e das falas agressivas", apontou a viúva.

A partir disso, Patrícia pretende manter o controle dos direitos autorais de Rolando para perpetuação dos valores do artista a partir da obra deixada. O artista lançou mais de 50 discos na carreira, entre inéditos e coletâneas, além da atuação como apresentador de programas como "Som Brasil' (Globo) e "Sr. Brasil" (Cultura).

Ainda segundo a Folha, porém, a decisão é questionada pelos filhos, que contestam a "veracidade" do testamento por ele não ter sido "assinado e celebrado na presença deles". Os filhos ainda evocam a legislação brasileira, que prevê que metade do patrimônio deve ir aos herdeiros de alguém falecido.

