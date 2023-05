Temperatura Máxima hoje, 14/05/23; filme de domingo na TV Globo

Um filme de drama vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo (14/05/23). Longa começa no início da tarde, na TV Globo, após o Esporte Espetacular

Um filme de drana vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 14 de maio de 2023 (14/05/23), na programação da TV Globo, às 12h30min (horário de Brasília). Trata-se de "Extraordinário”.

Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial, o que fez com que passasse por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 anos, ele, pela primeira vez, frequentará uma escola regular, como qualquer outra criança. Lá, precisa lidar com a sensação constante de ser sempre observado e avaliado por todos à sua volta.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Netflix, Prime Video e Disney+: veja lançamentos do fim de semana

Prêmio Kindle de Literatura abre inscrições com prêmio de R$50 mil

Barcelona por Antoni Gaudí: roteiro muito além da Sagrada Família

Livro sobre carnavalização e belle époque tropical é lançado no MIS

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima

Filme da Temperatura Máxima hoje, 14

"Extraordinário"

Quando: hoje, domingo, 14 de maio de 2023 (14/05/23), às 12h30min

Onde: canal aberto da Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui