Prêmio Kindle de Literatura abre inscrições com prêmio de R$50 mil

O vencedor do Prêmio Kindle de Literatura ganhará prêmio de R$ 50 mil, além de uma parceria com a TAG Experiências Literárias e cupom de compras no site do Grupo Editorial Record

As inscrições para a 8ª edição do Prêmio Kindle de Literatura estão abertas até o dia 31 de agosto. Os escritores que desejam concorrer à premiação devem enviar romances inéditos em português usando o Kindle Direct Publishing (KDP), ferramenta de autopublicação da Amazon, e incluir #PrêmioKindle nas palavras-chave.

“Livros estão no DNA da Amazon, e temos muito orgulho de todas as obras participantes do Prêmio Kindle de Literatura, sejam as vencedoras, finalistas ou as diversas obras inscritas. Todas as edições atraíram muitos autores e autoras talentosos e também muitos leitores”, diz Ricardo Perez, gerente-geral de Livros da Amazon Brasil. “Queremos que o Prêmio continue sendo essa marca para a comunidade do livro, abrindo portas para novos talentos e conteúdos de sucesso”, completa.

A obra vencedora terá edição impressa publicada pelo Grupo Editorial Record. "Toda iniciativa que valoriza e promove a literatura nacional deve ser celebrada. O Prêmio Kindle de Literatura, com um formato inovador e democrático, vem se consolidando como um farol na tarefa de encontrar excelentes autores. O Grupo Editorial Record, que publicou os últimos vencedores por meio da tradicional José Olympio, fica muito honrado e agradecido com esta parceria", afirma Livia Vianna, editora-executiva da Editora José Olympio, selo do Grupo Editorial Record.

A premiação também retorna a parceria com a TAG Experiências Literárias, clube de assinatura de livros que envia mensalmente aos assinantes um kit literário. "Retomar essa parceria com o Prêmio Kindle de Literatura, um dos mais relevantes da cena literária no Brasil, é um prazer enorme. Mal podemos esperar para ler as indicações e depois enviar o grande vencedor na TAG Curadoria", aponta Rafaela Pechansky, publisher da TAG Experiências Literárias.

A última edição teve Adriana Vieira Lomar como vencedora com o livro "Ébano sobre os canaviais". "O Prêmio Kindle de Literatura me possibilitou ser editada pelo maior grupo editorial da América Latina e essa vitória se tornou mais gratificante quando li todos os livros finalistas da 7ª edição e me deparei com expoentes da alta literatura contemporânea brasileira”, declara.

Os vencedores das outras seis edições foram: "A filha primitiva", por Vanessa Passos; "O Pássaro Secreto", por Marília Arnaud; "Dias Vazios", por Barbara Nonato; "Dama de Paus", por Eliana Cardoso; "O Memorial do Desterro", por Mauro Maciel; e "Machamba", por Gisele Mirabai.

Prêmio

O vencedor da 8 edição ganhará prêmio de R$50 mil, sendo R$40 mil em dinheiro e R$10 mil em adiantamento dos direitos autorais pela publicação da versão impressa do livro pelo Grupo Editorial Record. A obra premiada também fará parte de uma edição especial da TAG Experiências Literárias, na modalidade TAG Curadoria. O autor premiado também receberá um cupom no valor de R$5 mil para compras de livros no site do Grupo Editorial Record.

Inscrições

Para participar da 8ª edição do Prêmio Kindle de Literatura, os autores devem autopublicar suas obras por meio do KDP até o dia 31 de agosto. É necessário incluir o termo PrêmioKindle no campo das palavras-chave durante o processo de autopublicação e registrar a obra na categoria Ficção. O livro deve ser original, inédito e ser escrito em português do Brasil. O título deve ser submetido exclusivamente ao Kindle durante o período do Prêmio, através do KDP Select. Os termos e condições estão disponíveis na página do Prêmio Kindle de Literatura.

Avaliação

As obras inscritas serão avaliadas por um painel de especialistas editoriais, selecionados pela Amazon, pelo Grupo Editorial Record e pela TAG Experiências Literárias. Os critérios de avaliação incluem: criatividade, originalidade, qualidade de escrita e viabilidade comercial. Cinco títulos serão apresentados como finalistas.

Inscrições Prêmio Kindle de Literatura

Quando: até 31 de agosto

até 31 de agosto Onde: amazon.com.br

