Livro sobre carnavalização e belle époque tropical é lançado no MIS

Professor aposentado da UFC lança livro sobre a tentativa das elites brasileiras, na virada do século XX, de replicar cultura europeia. Evento ocorre no Museu da Imagem e do Som neste sábado, 6

‘Tempo de festa x tempo de trabalho: Carnavalização na belle époque tropical’ é o novo livro de Dilmar Miranda, escritor e professor aposentado do Instituto de Cultura e Arte da UFC. O evento de lançamento acontece neste sábado, 6, no Museu da Imagem e do Som.

A obra apresenta ao leitor um fato da virada do século XX, quando as elites republicanas tentaram implementar no Brasil sua própria versão da cultura da belle époque (do francês: “bela época”) europeia. O livro detalha o embate que esse projeto encontrou entre a população brasileira que não tinha os costumes europeus.

"Sempre nos intrigou porque a cultura musical dos povos originários não manteve a força na música popular do país. A Marlui Miranda, grande pesquisadora e cantora da música dos povos originários, comenta isso. Ela se inspira na sua tradição, mas tem consciência de que houve algo que interrompeu esse legado", contextualiza Dilmar ao O POVO.

"Eu tenho uma hipótese: o Brasil é o único caso da história colonial do ocidente em que a corte se transfere com toda pompa para a colônia. Nos chegam músicos, instrumentos como o piano, estilos musicais como a valsa, a gavota, a quadrillha, o gosto pelos saraus, ópera, etc. Chegando aqui encontra a pujança de gêneros musicais dos afrodescendentes", segue o professor.

O autor, que já publicou outros livros sobre a cultura e a música relacionadas a história do Brasil, explica que nessa época sensível, marcada por uma república jovem, os escravos recém-libertos já tinham um impacto significativo na música do país.

Como parte do lançamento, acontece também um sarau musical com Tresillo (Catherine Furtado, Maria Juliana e Michel Costa), Marcos Fukuda, Aparecida Silvino, Consiglia Latorre e Duoarteano (Heriberto Porto e Thiago Almeida).

Lançamento de Tempo de festa x tempo de trabalho

Quando : Sábado, 6, a partir das 17h30min

: Sábado, 6, a partir das 17h30min Onde: Museu da Imagem e do Som - MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

